Вице-премьер-министр Бельгии считает, что существует много рисков в отношении этого предложения.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать денежные остатки на сумму 210 млрд евро, принадлежащие центральному банку России в ЕС и замороженные после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году, для поддержки неотложных финансовых потребностей страны, пострадавшей от войны. Вице-премьер-министр Бельгии Винсент Ван Петегем в пятницу, 19 сентября, высказал мнение, что такая схема может быть равнозначной конфискации, пишет Euractiv.

Издание отмечает, что Ван Петегем объяснил, что якобы это будет технически незаконным и может угрожать финансовой стабильности еврозоны. Поэтому, он остается "скептическим" относительно текущего предложения.

"Я считаю, что все еще существует много неопределенностей и рисков", - добавил вице-премьер-министр Бельгии.

Примечательно, что президент Европейского центрального банка Кристин Лагард также призвала предоставить более подробную информацию о предложении Комиссии.

"Я думаю, что все государства-члены, участвующие в этом процессе, захотят увидеть что-то на бумаге. Это единственный способ оценить триггер, обязательства, риски и убедиться, что... международное право и суверенитет [евро] действительно соблюдаются", - добавила Лагард.

В то же время, как указывает издание, комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис заявил, что предложение Комиссии не является равнозначным конфискации, поскольку предусматривает использование денежных средств, накопленных за счет активов в течение периода их иммобилизации.

Судьба замороженных российских активов: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что США предложат странам "Большой семерки" создать правовой механизм для ареста замороженных активов России и рассмотреть возможность их использования для финансирования обороны Украины. Издание Bloomberg отмечает, что якобы американские чиновники уже обсуждали с европейскими коллегами идею постепенного ареста замороженных российских активов. Таким образом, будет усилено давление на Москву и страну-агрессор удастся принудить к переговорам о прекращении войны в Украине.

Также мы писали, что глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что для возможной конфискации замороженных российских активов, которые могли бы покрыть потребности Украины, нужно "единогласное решение" всех стран блока. Также она добавила, что страны Евросоюза испытывают "колоссальную нехватку средств", чтобы продолжать оказывать Украине финансовую поддержку. Каллас отметила, что Бельгия и ряд других стран ЕС не хотят обсуждать немедленную конфискацию активов.

