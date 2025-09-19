Православный праздник сегодня в народе получил название Астафий-ветряк.

20 сентября согласно новому церковному календарю чтят память благоверного князя Михаила Черниговского, а также его сподвижника боярина Феодора. В этот день вспоминают их подвиг, а также соблюдают давние традиции. О них, приметах дня и что за праздник сегодня церковный по старому стилю, рассказываем в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

20 сентября (3 октября по старому стилю) православные вспоминают благоверного князя Михаила Черниговского и его боярина Феодора.

Князь Михаил Черниговский в XIII веке был на киевском престоле. Когда осенью 1240 года к Киеву подошли войска монголов, то князь стал искать союзников среди Венгрии, Польши и Германии. Однако в помощи ему отказали, и Батый взял город.

Позже ханские послы прибыли в Киевскую Русь, чтобы обложить ее данью, а на няжение городом нужно было получит у хана ярлык. Князь Михаил вместе с боярином Феодором отправились в Орду, но там их казнили.

По одной из версий, прежде, чем идти к хану, князя и боярина заставляли пройти через очищающий огонь и поклониться солнцу – этот ритуал был обязательным. Но Михаил с Федором отказались, так как исповедовали христианство, за что и поплатились жизнью.

Какой сегодня православный праздник отмечают еще:

почитают великомученика Евстафия Плакиду, жену его Феопистию и сыновей Агапия и Феописта;

преподобного и благоверного князя Черниговского Олега Романовича.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 20 сентября вспоминают преподобномученика Макария Каневского, архимандрита Овручского, Переяславского.

Что можно и что нельзя делать сегодня, с какими молитвами обращаться к святым дня

К святому Михаилу обращаются за исцелением и защитой от врагов.

Праздник в народе получил название Астафий-ветряк - так переименовали великомученика Евстафия. Также в этот день обычно дует сильный ветер. Считается, что он обладает целебной силой - "выдувает" болезни и наполняет человека здоровьем. Поэтому на улицу нужно вынести одеяла, подушки, одежду и постельное белье и хорошенько все проветрить.

В доме полагается сделать уборку и вымыть окна и зеркала. На огородах в этот день удобряют землю навозом - говорят, что это принесет щедрый урожай в будущем году.

Церковь в этот день, как и в другой, не одобряет ссор, грубости, сплетни, клевету, нельзя отказывать в помощи, завидовать, жадничать.

В народных поверьях 20 сентября считается неблагоприятным временем для некоторых поступков: не пересчитывают мелочь в кошельке - к денежным потерям, не возвращают чужую посуду или сумки пустыми - в своих тоже будет пустовать. Также в эти дни предостерегают от подарков, выяснения отношений и проклятий, которые обернутся несчастьями. Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы на 20 сентября

По этому дню судят о погоде в ближайшие дни и какой будет зима:

на луке много шелухи - зимой будут сильные морозы;

опята появились - тепла уже не жди;

вишня еще не сбросила листья - к теплой и влажной зиме;

шишки на елях растут низко - морозы начнутся раньше срока.

Главной подсказкой дня считается ветер: северный предвещает лютые морозы, южный - мягкую погоду, западный - слякоть и сырость, а ветер с востока - к солнечным и теплым дням.

