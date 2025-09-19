20 сентября согласно новому церковному календарю чтят память благоверного князя Михаила Черниговского, а также его сподвижника боярина Феодора. В этот день вспоминают их подвиг, а также соблюдают давние традиции. О них, приметах дня и что за праздник сегодня церковный по старому стилю, рассказываем в материале.
Какой сегодня церковный праздник в Украине
20 сентября (3 октября по старому стилю) православные вспоминают благоверного князя Михаила Черниговского и его боярина Феодора.
Князь Михаил Черниговский в XIII веке был на киевском престоле. Когда осенью 1240 года к Киеву подошли войска монголов, то князь стал искать союзников среди Венгрии, Польши и Германии. Однако в помощи ему отказали, и Батый взял город.
Позже ханские послы прибыли в Киевскую Русь, чтобы обложить ее данью, а на няжение городом нужно было получит у хана ярлык. Князь Михаил вместе с боярином Феодором отправились в Орду, но там их казнили.
По одной из версий, прежде, чем идти к хану, князя и боярина заставляли пройти через очищающий огонь и поклониться солнцу – этот ритуал был обязательным. Но Михаил с Федором отказались, так как исповедовали христианство, за что и поплатились жизнью.
Какой сегодня православный праздник отмечают еще:
- почитают великомученика Евстафия Плакиду, жену его Феопистию и сыновей Агапия и Феописта;
- преподобного и благоверного князя Черниговского Олега Романовича.
Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 20 сентября вспоминают преподобномученика Макария Каневского, архимандрита Овручского, Переяславского.
Что можно и что нельзя делать сегодня, с какими молитвами обращаться к святым дня
К святому Михаилу обращаются за исцелением и защитой от врагов.
Праздник в народе получил название Астафий-ветряк - так переименовали великомученика Евстафия. Также в этот день обычно дует сильный ветер. Считается, что он обладает целебной силой - "выдувает" болезни и наполняет человека здоровьем. Поэтому на улицу нужно вынести одеяла, подушки, одежду и постельное белье и хорошенько все проветрить.
В доме полагается сделать уборку и вымыть окна и зеркала. На огородах в этот день удобряют землю навозом - говорят, что это принесет щедрый урожай в будущем году.
Церковь в этот день, как и в другой, не одобряет ссор, грубости, сплетни, клевету, нельзя отказывать в помощи, завидовать, жадничать.
В народных поверьях 20 сентября считается неблагоприятным временем для некоторых поступков: не пересчитывают мелочь в кошельке - к денежным потерям, не возвращают чужую посуду или сумки пустыми - в своих тоже будет пустовать. Также в эти дни предостерегают от подарков, выяснения отношений и проклятий, которые обернутся несчастьями. Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.
Приметы на 20 сентября
По этому дню судят о погоде в ближайшие дни и какой будет зима:
- на луке много шелухи - зимой будут сильные морозы;
- опята появились - тепла уже не жди;
- вишня еще не сбросила листья - к теплой и влажной зиме;
- шишки на елях растут низко - морозы начнутся раньше срока.
Главной подсказкой дня считается ветер: северный предвещает лютые морозы, южный - мягкую погоду, западный - слякоть и сырость, а ветер с востока - к солнечным и теплым дням.