Сото в последний раз видела своих детей, когда им было восемь месяцев.

В Чили женщина, у которой в 1979 году похитили дочерей-близняшек, впервые за четыре с половиной десятилетия наконец воссоединилась с ними. Их историю рассказало CNN.

Эмоциональная встреча 64-летней Марии Вероники Сото и ее дочерей Марии Беатрис и Аделии Роуз Мереу Чесса состоялась в чилийском городе Консепсьон после возвращения близняшек из Италии, где они выросли.

Сото в последний раз видела своих дочерей, когда им исполнилось восемь месяцев. Близняшки всегда знали, что их усыновили в Чили, но не помнили своей матери.

Дети у 19-летней Сото родились в 1979-м, когда Чили находилось под диктатурой генерала Августо Пиночета. По словам женщины, после планового визита к врачу ей сказали, что 8-месячным дочерям нужно остаться для обследования.

Ей обещали медицинскую помощь и помощь с питанием. Но вскоре после этого, по ее словам, правительственная клиника забрала детей, обвинив мать, что она якобы неправильно их кормила.

Полиция посоветовала женщине идти в суд. Там стало известно, что детей усыновила итальянская пара. Позже Сото узнала, что свидетельства о рождении ее дочерей были изменены, и в них было указано, что ни один из родителей не явился для регистрации детей.

"Дети тишины"

По словам чилийских чиновников, во время диктатуры Пиночета с 1973-го по 1990 год тысячи младенцев были похищены у их биологических матерей и проданы на усыновление, преимущественно парам из США и Европы. В Чили их называют "Детьми тишины".

Некоторых младенцев похитили у уязвимых, обедневших женщин и незаконно продали агентствам по усыновлению, как, похоже, произошло с дочерьми Сото. Других новорожденных отдали их бабушки и дедушки, которые сговорились с врачами, священниками и монахинями, чтобы скрыть социально позорную беременность дочери.

Во многих случаях срок давности уже прошел. В других случаях те, кто стоял за кражей младенцев, умерли. Во время репрессивной диктатуры, когда тысячи инакомыслящих были убиты или пропали без вести, защита своих прав могла означать тюремное заключение или что-то еще хуже.

"Мы наконец нашли свою маму"

Длительный и мучительный путь к воссоединению матери с детьми начался в 2020 году, когда Сото связалась с чилийской неправительственной организацией, которая разыскивает незаконно усыновленных детей по всему миру. Ее основательница Констанса дель Рио, которая сама была незаконно усыновлена в детстве, сказала, что она сразу же порекомендовала женщине пройти тест ДНК, что Сото сразу же и сделала.

"В течение пяти лет она постоянно спрашивала нас: "Что теперь будет?" А я ей говорила: "Нам надо подождать", имея в виду, что ее дочерям или внукам придется пройти тот самый тест ДНК", - рассказала дель Рио.

В марте сын одной из дочерей, внук Марии Сото, сделал тест ДНК и нашел свою бабушку. Затем он зашел в Facebook, и "через 20 минут они уже разговаривали", говорит дель Рио.

Сото говорит, что никогда не теряла надежды, что однажды воссоединится со своими дочерьми. Она просто не знала, что на это понадобится 45 лет.

10 сентября близнецы вылетели из Италии в Чили и приземлились в Консепсьоне. Кроме Сото и ее семьи, к большой группе людей, которые ждали прибытия близнецов, присоединились журналисты и местные чиновники.

Близнецы бросились к своей биологической матери, чтобы долго и искренне обнять ее, а Сото неоднократно повторял: "Мама всегда тебя искала".

Сото не говорит по-итальянски, а близнецы еще не выучили испанский, но эмоции момента не нуждались в переводе, отметило издание.

