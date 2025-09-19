В актерский состав также попала звезда "Голодных игр".

Культовый режиссер Мартин Скорсезе готовит новый кинохит. В свою команду кинематографист взял лучших. В частности уже известно, что в актерский состав попали Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс.

Как сообщает Deadline, Скорсезе взялся за экранизацию романа о призраках What Happens at Night ("Что происходит ночью"). Уже с нового 2026 года начнутся съемки фильма.

Сюжет мечтательной истории рассказывает об американских супругах, которые отправляются в маленький заснеженный городок в Европе с благородной миссией. Пара планирует усыновить ребенка. На своем пути они встречают загадочных персонажей в огромном, почти пустом отеле. Среди них экстравагантная певица, развратный бизнесмен и харизматичный целитель. Супругам дается не просто. В процессе борьбы за своего младенца они ставят под сомнение жизнь, которую они вместе построили.

Видео дня

82-летний режиссер вновь доверился своему многолетнему партнеру по съемочной площадке Леонардо Ди Каприо, пригласив его сыграть главную роль в ленте. Вместе они работали над такими культовыми работами, как "Убийцы цветочной луны", "Волк с Уолл-стрит", "Отступники", "Остров проклятых" и еще над многими другими.

Также в команду попала звезда "Голодных игр" и "Людей Икс" Дженнифер Лоуренс. Таким образом, над экранизацией What Happens at Night будут работать как минимум три лауреата премии "Оскар". Имена остальных актеров будут объявлены позже, ведь Скорсезе еще не завершил свой кастинг.

Недавно режиссер "Бэтмена" намекнул, что в продолжении появится совершенно новый злодей.

Вас также могут заинтересовать новости: