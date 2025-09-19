В частности, речь шла о достижении соглашения о продаже видеоприложения TikTok США.

Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин в пятницу, 19 сентября, провели телефонный разговор, сообщили китайские государственные СМИ и американский чиновник, пишет Reuters.

Сообщается, что лидеры двух страны обсудили достижение соглашения, которое поможет сохранить видеоприложение TikTok в сети в США и ослабить напряжение между двумя сверхдержавами, находящимися в состоянии торговой войны.

Издание отмечает, что китайский государственный телеканал CCTV не приводит никаких подробностей разговора, а Белый дом не отреагировал сразу на запрос о комментарии.

Указывается, что усилия Трампа и Си Цзиньпина с целью стабилизации отношений совпадают с обсуждениями о возможной личной встрече между лидерами во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее, который запланирован на 30 октября - 1 ноября 2025 года.

В статье указывается, что окончательное одобрение Пекином рамочного соглашения, достигнутого обеими сторонами в начале этой недели, является одним из препятствий, которое глава Белого дома должен был преодолеть, чтобы сохранить TikTok.

Примечательно, что Конгресс США приказал закрыть приложение для пользователей в США до января 2025 года, если его американские активы не будут проданы китайским владельцем ByteDance.

Как отмечает издание, президент США отказался применять закон, пока его администрация ищет нового владельца. Кроме этого, Трамп опасается, что запрет приложения разозлит огромную базу пользователей TikTok и нарушит политические коммуникации.

"Мне нравится TikTok, он помог мне быть избранным. TikTok имеет огромную ценность. Соединенные Штаты имеют эту ценность в своих руках, поэтому именно мы должны ее утвердить", - сказал глава Белого дома в четверг на пресс-конференции.

Отмечается, что ключевые вопросы по соглашению остаются открытыми. Пока непонятно, какой именно будет структура собственности компании, какой контроль сохранит Китай и одобрит ли соглашение Конгресс.

Согласно информации издания, соглашение предусматривает передачу американских активов TikTok от ByteDance американским владельцам. В то же время, источники, знакомые с соглашением, заявили, что американский TikTok и в дальнейшем будет использовать алгоритм ByteDance.

В публикации говорится, что такая договоренность беспокоит законодателей, которые опасаются, что Пекин может шпионить за американцами или осуществлять операции по влиянию через приложение. В свою очередь, Китай заявляет, что нет доказательств угрозы национальной безопасности со стороны этого приложения.

