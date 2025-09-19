На встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент США Дональд Трамп открыл новую осеннюю сессию дипломатических усилий, чтобы поставить российско-украинскую войну на паузу. Дополнительными аргументами для сессии должно стать нефтяное давление (пока только на словах) на Россию и завершение летней "наступательной" кампании (которая заканчивается не так, как это представлял себе Путин во время предыдущего раунда переговоров).

Откровенно говоря, Трамп уже давно забыл бы российско-украинскую войну и занимался бы другими делами, но, по факту, эта война стала в центре глобального противостояния, и поэтому Трамп вынужден ею заниматься. При этом, он не меняет своей главной геополитической позиции: самая большая проблема для США - это Китай, а не Россия.

Отсюда и противоречия в его мирных инициативах - критика войны и одновременно заигрывание с Россией, которую он любой ценой пытается оттянуть от Китая.

Видео дня

А рикошетом Трамп таки попадает в одну из главных проблем войны - позиция Китая, который, при желании, мог бы быстро ее остановить, если бы прекратил покупать российскую нефть и поставлять России технологии двойного назначения.

Но давить на Китай Трамп хочет не сам. К этому он хочет подключить Европу, которая, по его замыслу, должна так же давить и на Китай, и на Индию с тем, чтобы через санкции прекратить спонсирование войны крупнейшими странами глобального Юга.

Позиция Европы действительно двоякая. Отдельные страны до сих пор не брезгуют покупать российские энергоносители или нефтепродукты. При этом, требуют от США применить санкции как к России, так и к покупателям российской нефти. Но как быть, например, с Францией, которая покупает у России стратегический обогащенный уран? Или титан? Или даже сжиженный газ?

Или как быть со странами, которые масштабно покупают индийские нефтепродукты и, таким образом, через Индию финансируют российскую армию? А среди этих стран и Нидерланды, и Франция, и Румыния, и Бельгия, и Германия, словом почти вся воинственная "коалиция желающих". О Словакии и Венгрии я вообще молчу.

Поэтому логика у Трампа здесь, безусловно, есть. Если бы к вторичным санкциям присоединилась Европа, аргументов для серьезного разговора с Россией и Китаем стало бы больше в разы.

Говорят, что ЕС ни при каких обстоятельствах не присоединится к санкциям, потому что "упадет экономика", но в таком случае все вопросы действительно должны быть не к США, а к Европе, которая требует от Трампа наказывать Россию, а сама официально, в лучшем случае, готова отказаться от российских энергоносителей только в 2027 году (о титане, уране и так далее даже речь не идет).

Конечно, Трамп имеет в голове и свои прагматические интересы. Нерешительность Европы дает ему возможность оттягивать собственные жесткие решения по России, с которой он таки хотел бы договориться. Ну, а, во-вторых, он точно будет добиваться замены в Европе российских энергоносителей на американские (это, на самом деле, очень хорошо).

Итак, в осенний сезон будут усилены переговоры по линиям: США - Европа (о санкциях и содействии мирным инициативам Трампа); США - Россия (о паузе в войне и снятии санкций); США - Украина+Европа (о гарантиях безопасности для Украины); и пока лишь немного - по линии США-Китай (о тарифной политике).

Осень будет насыщенной. При этом некоторая вероятность паузы в войне остается.