Оккупанты уверяют, что решили проблему дальности ударных дронов на оптоволокне.

В РФ вероятно разработали новую систему, которая потенциально способна в разы увеличить дальность действия оптоволоконных FPV-дронов. По мнению аналитиков, оккупанты могли задействовать тяжелый дрон-ретранслятор с катушкой, к которому будут подключать ударные дроны с меньшими катушками.

Как пишет Defense Express, российские СМИ сообщают, что в РФ якобы создали систему, которая позволяет кратно увеличить дальность действия FPV-дронов на оптоволокне. Речь идет о специальном ретрансляторе сигнала, который должен удлинить линию связи между оператором и ударным дроном примерно в четыре раза.

Как объясняют аналитики, световой сигнал в оптическом кабеле, как и любой другой, постепенно ослабевает с увеличением дистанции. Дополнительно на дальность полета дрона влияет вес кабеля - а для FPV-дронов это критично, ведь избыточный вес уменьшает возможность нести боевую нагрузку. Именно поэтому раньше мы не видели FPV-дронов на оптоволоконном кабеле, летающих, условно, на сотню километров.

Видео дня

"Чтобы преодолеть проблему затухания сигнала, необходимо либо использовать более мощные и тяжелые кабели (что не подходит для FPV для которых критически важен вес) и более дорогую аппаратуру, либо размещать ретрансляторы. Поэтому рашисты, чтобы не использовать одноразовые ретрансляторы, которые к тому же неизвестно как разворачивать, придумали сделать многоразовый. Для этого другой FPV-дрон они оборудовали таким ретранслятором сигнала", - объясняют эксперты.

По задумке, оптоволоконный кабель идет от оператора к дрону-ретранслятору, а оттуда - к ударному дрону. Один ретранслятор может одновременно обслуживать несколько ударных беспилотников. После применения ударного дрона ретранслятор, как уверяют в РФ, якобы сматывает кабель, готовясь к повторному использованию. Хотя на практике, отмечают в Defense Express, это требует специального механизма, ведь тонкий кабель без обмотки обычно сматывают только на станках.

"Это довольно странно, ведь на сматывание необходим отдельный механизм. При этом, если речь идет о тонком кабеле без обмотки, то его наматывают на специальных станках. Без этого его не получится использовать повторно", - считают специалисты.

Скорее всего, предполагают эксперты, для работы такой системы будет использоваться тяжелый дрон-ретранслятор, который несет большую катушку с оптоволокном. К нему еще на земле будут подключать ударные дроны с меньшими катушками. Весь такой своеобразный "осьминог" должен подняться в воздух и лететь группой в район цели.

Российское оружие: последние новости

Напомним, россияне построили новую площадку для запуска дронов у границы с Украиной, в Брянской области. По словам OSINT-аналитика Брэди Африка, строительство велось в течение лета. Еще в июле 2025 года на месте новой площадки было пустое поле, а сейчас там уже оборудована инфраструктура для запуска БПЛА.

Вас также могут заинтересовать новости: