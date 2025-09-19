В частности специалист советует убедиться водителям, что они покупают оригинальное лобовое стекло.

Один из ведущих экспертов по автомобилям рассказал о важности маленьких черных точек, которые установлены на лобовых стеклах бензиновых, дизельных и электрических авто. По его словам, эти точки являются не только эстетическим элементом, а их рисунок и черная полоса играют важную роль в сохранении целостности стеклянного экрана. Об этом пишет Express.

Специалист дилерского центра суперкаров GVE London отметил, что точки помогают равномерно "поглощать и распределять тепло" по всему стеклу. Таким образом это помогает защитить лобовое стекло от разбития, предоставляя водителям безопасность на дороге.

"Вы когда-нибудь задумывались, почему на вашем лобовом стекле есть эти маленькие черные точки? Позвольте мне объяснить. Черная линия здесь служит для сокрытия уплотнения за лобовым стеклом. Когда жарко, черный цвет поглощает все тепло. Итак, когда она поглощает все тепло, вы не хотите, чтобы тепло оставалось на черной подкладке, потому что это приведет к трещинам на лобовом стекле. Эти точки предназначены для равномерного распределения тепла по лобовому стеклу, чтобы предотвратить трещины или разбивание стекла. Кроме того, когда вы покупаете неоригинальное лобовое стекло, на нем может не быть этих точек, что может привести к трещинам на лобовом стекле. Убедитесь, что вы покупаете оригинальное лобовое стекло", - объяснил эксперт.

Пользователи соцсетей были поражены таким объяснением и признались, что не понимали до этого момента, для чего нужны эти точки. В частности были такие комментарии:

"Я думал, что это только для вида/стиля".

"Вау, каждый день узнаешь что-то новое".

"Я [раньше] задавался вопросом, для чего они нужны, спасибо за объяснение".

В то же время другой эксперт предположил, что механики никогда не будут устанавливать лобовое стекло без черных точек из-за проблем с "безопасностью".

"Как установщики лобового стекла, мы никогда не устанавливаем стекло без них", - отметил он.

