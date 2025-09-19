Эксперт рассказала, как следует ухаживать за кожей лица во время путешествий самолетом.

Длительные перелеты могут привести к обезвоживанию кожи лица. Визажист и судья программы BBC Glow Up Вэл Гарланд рассказала, какой имеет пошаговый план действий во время путешествий, чтобы кожа сияла, пишет Daily Mail.

Указывается, что из-за низкой влажности воздуха, плохой циркуляции, и факторов, связанных со стрессом во время полетов самолетом, коже наносится вред.

Однако, как отмечает издание, Гарланд, которая известна во всем мире тем, что преобразила некоторых из самых известных лиц моды, от Леди Гаги до Рианны, знает, о чем говорит.

Видео дня

"Подготовленная кожа, блестящие губы, приподнятые ресницы - этот урок доказывает, что вы можете выглядеть свежо и быть готовыми к чему угодно!", - отметила визажист.

Издание добавляет, что Гарланд советует хорошо увлажнять кожу во время дальних перелетов.

За 30 минут до приземления самолета, визажистка советует проснуться и воспользоваться маской. Держите ее на лице 15 минут, а затем начинайте делать макияж.

Она советует использовать консилер только там, где нужно. Лучше его наносить движениями вверх, таким образом кожа хорошо подтягивается. Визажистка рассказала, что наносит консилер пальцами, тогда продукт можно хорошо втереть в кожу лица.

Далее следует нанести тональный крем, а после этого уже можно переходить к губам, щекам и глазам.

"Ничто так не подчеркивает подиум, как блеск. Блеск на скулах, блеск на веках, а также блеск на губах", - отмечает Гарланд.

Завершает свой макияж визажист нанесением туши на ресницы. Вот таким она видит идеальный образ во время любого путешествия по прибытии. В конце стоит лишь нанести свой любимый парфюм.

Новости из сферы туризма

Ранее УНИАН сообщал, что опытная соло-туристка Эшли Пробст, которая уже 10 лет путешествует в одиночку, поделилась шестью хитростями, благодаря которым ей удается оставаться в безопасности, находить общение и сохранять здравый смысл в путешествиях. Эти правила помогут тем, кто по определенным причинам также путешествует один или только планирует совершить такое путешествие.

Также мы писали, что специалист по путешествиям Клэр Франклин поделилась полезным советом, как паковать вещи в чемодан, когда вы собираетесь в отпуск. Франклин назвала одну вещь, без которой она никогда не ездит в отпуск. Эта вещь очень полезна, когда вы идете в супермаркет или покупаете сувениры.

Вас также могут заинтересовать новости: