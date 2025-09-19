Спецпосланник Трампа убежден в одном: отступать перед угрозами Путина нельзя.

Восстановление дружеских отношений между Россией и США невозможно, пока Владимир Путин жив и тянет свою страну в альянс с другими диктатурами. Но на сегодня у Вашингтона нет четкого плана, как противодействовать формированию этого альянса. Об этом в интервью The Telegraph заявил специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог.

Он в частности не сомневается, что появление двух десятков российских дронов над Польшей было сознательной провокацией, а не случайностью. В этом контексте Келлог считает необходимым противостоять российским угрозам, а не прятаться от них. В частности, когда Москва прибегает к шантажу ядерным оружием.

Он привел пример переговоров Дональда Трампа с Ким Чен Ыном в 2019 году.

"Когда северокорейцы сказали ему, что они являются ядерной державой, ответ Трампа был таким: "У меня тоже. У меня тоже есть красная кнопка. Она больше вашей, и моя работает лучше". Путин - реалист, и если вы повысите ставки, он отступит", - сказал Келлог.

Спецпредставитель отметил, что сближение России с Китаем, Ираном и Северной Кореей представляет угрозу для мирового сообщества.

"Раньше мы держали их отдельно, но теперь они все подняли головы. У нас еще нет хорошего плана, как на это реагировать", - признал Келлог.

Отвечая на вопрос о перспективах улучшения отношений между США и Россией, он высказал мнение, что это произойдет уже после того, как Путин уйдет от власти тем или иным способом.

"Пока Россия не присоединится к лиге добрых наций, она будет оставаться изгоем", - подчеркнул Келлог.

Другие заявления Кэллога

Как писал УНИАН, в интервью британским журналистам спецпосланник Трампа Кит Келлог призвал Украину признать реальность, в которой Россия де-факто контролирует большую часть Донбасса. При этом он сравнил это с оккупацией балтийских стран советской Россией с 1940 года, которую западный мир не признал юридически.

При этом Келлог признал, что в теоретической ситуации, когда Россия сможет оккупировать всю Украину, она сразу начнет агрессию против других стран Европы. По его мнению, Россия является экспансионистским государством.

