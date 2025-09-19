До сих пор настолько молодых комбригов в Украине не было.

Новым командиром 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Вооруженных сил Украины стал 26-летний Герой Украины подполковник Максим Данильчук. Об этом сообщает в Фейсбук Житомирский территориальный центр комплектования и социальной поддержки

"Он уроженец села Барвиновка Звягельского района Житомирской области, выпускник Национальной академии сухопутных войск. С начала полномасштабного вторжения РФ он прошел путь от командира роты до начальника штаба и командира батальона 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского", - сказано в сообщении.

Отмечается, что его подразделение держало оборону в Донецкой и Харьковской областях, уничтожив сотни оккупантов и немало их техники.

Видео дня

В сообщении отмечается, что в феврале 2023 года под руководством Данильчука украинские воины отбили многочисленные атаки "вагнеровцев" на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины 24 февраля 2024 года. Также Данильчук отмечен орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней и орденом "За мужество" III степени.

Стоит отметить, что Максим Данильчук вероятно является рекордсменом современной Украины: в открытом доступе нет данных о том, чтобы кто-то занимал должность комбрига в таком, или еще более молодом возрасте.

Скандал в бригаде "Магура"

Как сообщал УНИАН, в мае этого года в бригаде вспыхнул скандал, когда командир одного из батальонов Александр Ширшин пожаловался на "дебильные" приказы командования. В августе Ширшин сообщил об увольнении с должности.

Ранее Ширшин получил замечание от Генштаба после того, как публично обвинял командование в "дебильных" приказах во время его пребывания с бойцами на Курщине и украинско-российской границе.

Он рассказал, что после проведения проверки его заявлений по поводу задач командования, которые были обречены на провал и подвергали личный состав высокой вероятности неоправданных потерь, проблемы увидели только в его действиях.

Вас также могут заинтересовать новости: