В ЕЦБ считают, что запуск цифрового евро уменьшит зависимость Европы от карт американских платежных систем.

Министры финансов Евросоюза согласовали дорожную карту для запуска цифрового евро, который, по замыслу, должен стать альтернативой доминирующим ныне американским платежным системам Visa и Mastercard, сообщает Reuters.

Договоренности были достигнуты по итогам встречи министров финансов Евросоюза с главой Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард и еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом. Предполагается, что руководители минфинов стран-членов блока будут иметь право решать, выпускать ли цифровую валюту, и сколько таких евро сможет держать каждый житель Евросоюза.

Издание отметило, что дискуссии о цифровом евро - по сути, электронном кошельке, поддерживаемом Европейским центральным банком - обострились в этом году, поскольку ЕС стремится уменьшить зависимость от других стран в таких ключевых сферах, как энергетика, финансы и оборона.

В свою очередь ЕЦБ предложил цифровой евро для уменьшения зависимости Европы от карточек американских платежных систем и в ответ на глобальное продвижение президентом США Дональдом Трампом стейблкоинов, привязанных к доллару США. "Однако законодатели и банкиры жалуются, что он может опустошить казну банков, стоить слишком дорого или ограничить конфиденциальность", - подчеркивает издание.

Журналисты отмечают, что договоренность об ограничении количества цифровых евро для каждого жителя ЕС является решающей для успокоения опасений относительно оттока банковских депозитов.

"Компромисс, которого мы достигли, заключается в том, что перед тем, как ЕЦБ примет окончательное решение по эмиссии... будет возможность для обсуждения в Совете министров", - заявил на совместной пресс-конференции Паскаль Донохью, который председательствует на встречах министров финансов.

Донохью, Лагард и Домбровскис также отметили достижение компромисса относительно процедуры установления лимита на объем цифровых евро, однако не раскрыли деталей.

Один из участников встречи сообщил Reuters, что ЕЦБ также представит предложенный лимит на утверждение Европейского совета министров финансов.

Это уже не первая попытка в ЕС найти альтернативу Visa и Mastercard. В 2024 году Bloomberg писал, что крупнейшие банки Европейского союза годами создавали новую систему оплаты, которая позволит клиентам отказаться от карт Visa Inc. и Mastercard Inc. Речь идет о проекте Wero, который распространяется на большую часть Западной Европы.

Противостояние доллара и евро

В апреле 2025 года глава ЕЦБ Кристин Лагард призвала ЕС отказаться от американской платежной системы Visa. Она отметила, что евро может стать альтернативой доллару и принести ЕС огромные выгоды.

В то же время, вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос отмечал, что европейская валюта не готова бросить вызов доллару как главной мировой резервной валюте.

