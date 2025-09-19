Для атаки оккупанты, вероятно, уже накопили 800 беспилотников.

В ближайшие несколько дней армия РФ планирует нанести массированный воздушный удар, чтобы парализовать экономику Украины – целями, вероятно, будут ключевые железнодорожные объекты.

Такое предположение сделал военный эксперт Юрий Федоров на Youtube-канале The Breakfast Show. Согласно анализу Федорова, россияне ежедневно в августе-сентябре производили 180-190 дронов, но примерно половина "оседает" на складах.

Он отметил, что в первой половине сентября РФ наносила массированные дроновые удары раз в 3-4 дня. Например, 3 сентября было запущено по Украине порядка 500 дронов, 7-го – более 800, и потом была масштабная атака 10 сентября.

Видео дня

"Это значит, что дроны накапливаются с одной целью - массированный удар. Сейчас россияне в качестве основной цели выбрали железнодорожную систему Украины. Речь идет о том, чтобы парализовать движение по железной дороге", - подчеркнул аналитик.

По его словам, замысел агрессора состоит в том, чтобы полностью парализовать экономику Украины – пострадает гражданское население. Но основная цель противника, считает Федоров, это паралич промышленности, военных перевозок.

"За 10 дней россияне могут накопить порядка 800 БПЛА для массированного удара, который может быть в ближайшие дни и напоминать по масштабам удар 7 сентября", - констатировал аналитик.

С другой стороны, обращает внимание эксперт, заявления российской пропаганды о полном параличе железнодорожной системы Украины, скорее, рассчитаны на запугивание населения и властей:

"Украинцам нужно быть готовыми к крупным ударам, в частности по ключевым объектам железнодорожной системы".

Воздушные удары по Украине

Напомним, 7 сентября армия РФ нанесла по Украине массированный удар, в результате которого в ряде регионов погибли и пострадали люди.

Над Украиной было зафиксировано, в том числе более 800 беспилотников типа Shahed и так называемых "имитаторов". Силам обороны Украины удалось сбить/подавить значительное количество целей – 747 беспилотников, а также 4 ракеты "Искандер-К". Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил, враг применил рекордное кличество средств воздушного нападения.

Вас также могут заинтересовать новости: