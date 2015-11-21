Порошенко подписал законы, необходимые для получения безвизового режима с ЕС
14:09, 21 ноября 2015Политика
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Президент заявил, что сейчас Украина ожидает решения Евросоюза относительно перспектив внедрения безвизового режима.
Президент подписал так называемые "безвизовые" законы / Фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко подписал законы, необходимые для получения безвизового режима с ЕС.
Об этом он заявил в обращении к гражданам по случаю Дня достоинства и свободы.
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«Только что, еще чернила не высохли, я подписал пакет так называемых безвизовых законов. Мы выполнили ключевые условия, и ожидаем решения Евросоюза относительно перспектив введения безвизового режима для украинцев», - сказал он.
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