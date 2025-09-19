Исполнительница откровенно призналась, что у них с супругом были "непростые времена".

Известная украинская певица Наталка Карпа отреагировала на слухи о разводе с мужем, военнослужащим Евгением Тереховым.

В своем Instagram исполнительница поделилась, что они отметили девятую годовщину свадьбы. И по этому случаю певица показала подборку их совместных фото из личного архива, а также сделала трогательное признание:

"Не все так, как мы этого хотим… но мы всегда получаем результат нашей работы над лучшей версией себя, над отношениями, над тем, что действительно свято и дорого для тебя! Девять лет нашей семье. Имея немаленький опыт за спиной, скажу одно: важно смотреть вместе в одном направлении!".

В stories Наталка Карпа добавила, что у них действительно были и "непростые времена" в супружеской жизни:

"Но у кого их не бывает. Спасибо всем, кто поддерживал и верил в лучшее! Мы сохранили нашу семью, потому что это крепость, фундамент… И знаю, что впереди будет ой как сложно, но я очень дорожу тем, что имею".

