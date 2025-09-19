Пара пробыла вместе 2 года.

Одна из самых известных пар Голливуда Тим Бертон и Моника Беллуччи объявили о расставании. Их роман длился 2 года.

Как сообщило издание France24, пара разошлась мирно и с полным уважением друг к другу. Однако, от других деталей экс-партнеры решили воздержаться.

"Моника Беллуччи и Тим Бертон решили расстаться с большим уважением и глубокой заботой друг о друге", - говорится в совместном заявлении актеров.

Видео дня

Тим Бертон и Моника Беллуччи - история отношений

О романе Бертона и Беллуччи впервые стало известно в 2023 году, когда они официально подтвердили свои отношения. Именно тогда культовый режиссер предложил актрисе роль в продолжении его блокбастера "Битлджус", который впервые вышел на экраны в 1988 году. Моника сыграла Долорес, злое существо-призрак, которое стремится отомстить своему бывшему мужу.

До романа с Тимом Бертоном Моника Беллуччи 14 лет прожила в браке с французским актером Венсаном Касселем, с которым вместе воспитала двоих детей.

67-летний Бертон также был в длительных отношениях с британской актрисой Хеленой Бонэм Картер до 2014 года. К слову, в их браке тоже родилось двое детей.

Ранее УНИАН писал о разрыве отношений Кэти Перри и Орландо Блума.

Вас также могут заинтересовать новости: