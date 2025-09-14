Рассказываем, в каких случаях из-за долгов могут запретить покидать территорию государства.

Вероятно, почти каждый человек оказывается в сложной жизненной ситуации, когда не хватает денег. В такой момент часто накапливаются долги, которые не всегда удается вовремя погасить.

Адвокат юридической фирмы GRACERS Марина Ивина рассказала УНИАН, можно ли уехать из Украины, если у тебя есть долги.

Каких долгов не должно быть при выезде за границу

По словам адвоката, сами по себе долги не являются причиной блокирования выезда или въезда за границу. А вот если в отношении лица уже есть судебное решение и исполнительные производства по принудительному исполнению решения суда или постановлений, тогда есть риск ограничения права на выезд из страны.

"К примеру, если у человека есть неуплаченные налоги, налоговая служба имеет право обратиться в суд с установлением временного ограничения в праве выезда должника. Как правило, ограничение права на выезд не является первоочередной мерой побуждения должника к выполнению его обязательств. Сначала исполнитель налагает арест на средства должника, затем - на имущество, а уже потом, в случае неуплаты долга, использует вспомогательный рычаг воздействия - обращается в суд за установлением ограничения права должника на выезд за границу", - объяснила Ивина.

Например, добавила она, наличие задолженности по алиментам, превышающей три месяца, может привести к запрету на выезд. Неуплата налогов, штрафов, других обязательных платежей в пользу государства также может стать причиной для ограничения выезда за границу в будущем.

Как рассказала адвокат, въезд в какую-либо страну лицу могут запретить, если оно в прошлом нарушило правила пребывания в ней - например, задержалось дольше, чем это предусмотрено правилами пребывания по визовому или безвизовому режиму. Если лицо нарушило правила пребывания в одной из стран Шенгенской зоны, то затем его могут не впустить не только в эту страну, но и в остальные государства, входящие в "Шенген".

Разобравшись, можно ли выехать за границу с кредитом в Украине, рассмотрим, как решить такую проблему.

Как проверить запрет на выезд из Украины

Возможна проверка запрета на выезд за границу по фамилии. Для этого можно воспользоваться разными сервисами.

По словам Марины Ивиной, чтобы узнать, есть ли у лица запрет на выезд, можно проверить сведения о нем в Едином реестре должников или посмотреть, какие дела против него есть в судах через портал "Судебная власть". Также в "Дії" подтягивается каждое исполнительное производство. Еще можно проверить сведения о лице в Автоматизированной системе исполнительных производств или на портале налоговой.

Также через Реестр вещных прав можно проверить, наложен ли арест на недвижимое имущество должника. Кроме того, можно подать запрос в Государственную пограничную службу и поинтересоваться, не ограничили ли конкретному лицу право пересекать границу.

"И не нужно забывать, что сейчас - в военное время, причиной ограничения выезда за границу является не только задолженность, но и нахождение в розыске в связи с нарушением правил воинского учета. Есть ли какой-либо запрет на въезд в другую страну, лицо узнает только после прибытия к границе этой страны", - отметила адвокат.

Если лицо имеет задолженность, но исполнительное производство еще не открыто – оно может свободно пересекать границу, добавила специалист. Если же исполнительное производство открыто, и есть запрет на пересечение границы, то в первую очередь лицу нужно обращаться в орган, который непосредственно исполняет решение о взыскании задолженности.

"По опыту отмечу, что исполнители способствуют исполнению решения – могут заключить мировое соглашение с взыскателем, определить график погашения задолженности. Если исполнитель через суд добился установления лицу временного ограничения на выезд за границу, то в случае погашения долга (полного или частичного) может подать ходатайство об отмене этого ограничения", - подытожила она.

