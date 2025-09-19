Новая стратегия направлена на то, чтобы помочь Украине противостоять российской военной агрессии.

Поскольку Украина имеет небольшие шансы на вступление в НАТО, ее западные союзники приняли альтернативную стратегию, чтобы помочь отразить российскую агрессию, пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что речь идет о миллиардных инвестициях в оборонную промышленность Украины, чтобы она могла лучше себя защищать.

Отмечается, что если эта стратегия сработает, тогда украинская оборонная промышленность в конце концов сможет помочь и с оснащением американской и европейской армии современными дронами и другой военной техникой, которая разрабатывается в условиях войны с Россией.

В материале говорится, что одним из самых свежих достижений в отечественном арсенале Украины является квадрокоптер-дрон, который способен обходить российские устройства для создания препятствий, летать на расстояние более 20 километров, а также сбрасывать 6 килограммов управляемых взрывчатых веществ на танки и другие ценные цели.

"Украинцы являются мировыми лидерами в области технологии беспилотников. Сейчас мы работаем с украинцами, чтобы обеспечить обмен технологиями беспилотников, что, по моему мнению, является очень важным", - сказал специальный посланник администрации Трампа в Украине Кит Келлог на пресс-конференции в Киеве на прошлой неделе.

При этом, как отмечает издание, Украина ищет инвестиции, чтобы утроить производство оружия, уменьшить зависимость от западных партнеров в борьбе с Россией и предотвратить будущие конфликты.

Издание отмечает, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль поделился данными, которые свидетельствуют, что оборонная промышленность сейчас удовлетворяет почти 60% потребностей армии страны. Примечательно, что 3,5 года назад, когда началось полномасштабное вторжение России, этот показатель составлял лишь 10%.

В то же время, военный бюджет Украины - 64 млрд долларов в 2024 году почти вдвое меньше российского, поэтому она обращается к западным союзникам за оружием и, все чаще, за деньгами.

В статье есть предположение, что вместо членства в НАТО, гарантии безопасности для Украины, вероятно, будут сосредоточены на инвестициях европейских правительств в ее армию. То есть, фактически, это будут выплаты Киеву за создание собственного вооружения и устранение пробелов в производстве с помощью взаимовыгодных совместных предприятий.

"Украина имеет преимущество в виде проверенных в боях систем, достаточно низких производственных затрат и наличия предприятий, способных быстро производить эти системы", - заявил Фабьен Хинц из Международного института стратегических исследований в Лондоне.

Издание отмечает, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что при условии большей финансовой поддержки со стороны Европы армия и оборонная промышленность Украины могут стать "стальным дикобразом", который сделает страну менее уязвимой к атакам в будущем.

Российская агрессия против Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что российский диктатор Владимир Путин в последнее время или посмелел, или стал безрассудным. Стармер призвал президента США Дональда Трампа усилить давление на Путина, чтобы заставить его закончить войну против Украины. Премьер Британии отметил, что Россия осуществила не только крупнейшие атаки по территории Украины, но и нарушила воздушное пространство НАТО.

Также мы писали, что министр обороны Денис Шмыгаль и вице-премьер, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подписали меморандум о создании совместной рабочей группы по авиационным системам. Шмыгаль отметил, что Украина и Польша переводят сотрудничество в сфере безопасности на новый уровень в ответ на российский террор, который угрожает не только Украине, но и странам Европы.

