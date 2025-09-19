Артистка работала в караоке.

Известная украинская певица и блогер Даша Майорова поделилась потрясающей историей, которая случилась с ней в подростковом возрасте. Как оказалось, артистка была вынуждена работать в опасной обстановке.

Во время YouTube-шоу NABARI Майорова вспомнила годы работы в караоке в родном Кременчуге. Девушка съехала от родителей в 16 лет и начала зарабатывать самостоятельно.

"Ну, мне же было 16, а это ночные смены были. Ну, то есть я работала с 6 вечера до 6 утра и на 8-м шла в школу. Но я была богата. Я уже тогда переехала в школе. В 11 классе я уже точно жила с парнем", - рассказала Даша.

Певица призналась, что работа хоть и была связана со сферой, которая ее нравилась, но не была слишком безопасной. По словам Майоровой, однажды в нее едва не выстрелили посетители заведения:

"Да, в меня стреляли. Там были разные типы ситуации, и с ножами, помню, и я пряталась за столами. Ну давайте так - контингент караоке, мы должны понимать. И бывали такие дни, что бандюки снимали типа все это караоке и устраивали себе вечеринки, так скажем. Ну, и все. И у них там начался какой-то конфликт. Ты просто из-за того, что ты вокалист и ты еще носишь микрофоны, ты всегда попадаешь под горячую руку, типа ко всем. Ну и что я помню, как меня звукорежиссер просто берет так за шею и за стол".

Даша отметила, что этот период ей трудно забыть, потому что именно тогда она была в эпицентре очень опасных моментов:

"Там много чего было. И было такое, что "давай на коленки" вот эти, знаешь, по 500 грн в шортики. Это такой период времени, который, мне кажется, что я никогда не забуду, потому что я пережила, ну, типа прям все".

