Организацию противодействия российским беспилотникам в Украине не стоит сравнивать с той, что существует в Европе, считают эксперты.

Ночные российские атаки по целям в Украине, а также недавнее вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши вызвали дискуссии относительно способности НАТО в области противодействия дронам. В частности, можно ли организовать эффективную и действенную оборону от сравнительно недорогих дронов, пишет Hartpunkt.

Издание отмечает, что, бесспорно, применение боевых самолетов, час полета которых стоит больше, чем весь отряд беспилотников или использование дорогих ракет, запускаемых из высокотехнологичных наземных систем противовоздушной обороны, не является надежным подходом.

Отмечается, что уже предлагаются "быстрые решения" - системы на базе дронов, которые обещают равенство затрат или даже преимущество оборонительного решения над атакующими системами. Однако, издание отмечает, что основная проблема многих из них заключается в том, что они часто запаздывают и, кроме того, не решают проблему надолго, как показывает пример Украины.

Издание добавляет, что отдельная попытка перехвата с помощью таких систем может быть недорогой, но создание всеобъемлющей системы защиты от дронов все равно остается достаточно дорогостоящим.

Более того, отмечает издание, организацию противодействия дронам в Украине не стоит сравнивать с той, что существует в Европе. Все потому, что в Украине закрыто воздушное пространство для гражданского транспорта, тогда как в странах Европы - нет и, например, Польша, Латвия, Германия должны организовывать противодействие дронам в воздушном пространстве, активно используемом гражданским воздушным транспортом.

Поэтому, пока Европа не принимает активного участия в войне, сложность задачи заключается в том, чтобы отражать отдельные угрозы так, чтобы не нанести ущерб ни населению, ни экономике.

Издание отмечает, что любая система борьбы с дальнобойными дронами состоит из двух элементов. Первый - средство уничтожения цели, эффектор. Второй - средство обнаружения угрозы, без которой эффектор беспомощен.

Поэтому, когда речь идет о новом дешевом средстве, а это может быть зенитный дрон, миниатюрная ракета, снаряд с программируемым подрывом, или обычные пули, то сразу за скобки выносится комплексная стоимость системы.

Если же стране нужна глобальная система, то ее стоимость пропорционально увеличивается с площадью территории, которую надо защитить от дронов. То есть, на большую территорию нужно больше средств обнаружения целей и эффекторов.

Отмечается, что дешевый эффектор имеет меньшую дальность. Соответственно, их потребуется в значительно большем количестве. Например, у лазерной системы, как говорят, выстрел стоит копейки, но при этом, не уточняется цена самого комплекса.

Поэтому, как указывается в публикации, дешевой системы защиты от дронов вообще не существует. Есть определенные решения, которые позволяют снизить стоимость очень дорогой системы.

Издание на примере Украины рассказывает, что для противодействия российским "Шахедам" Украина развернула мобильные огневые группы с пулеметным вооружением. Однако, впоследствии, когда страна-агрессор подняла высоту полета своих дронов, эффективность этих групп снизилась. Поэтому, Украина сейчас разворачивает зенитные дроны для противодействия "Шахедам".

