Также подорожали груши, сливы и персики.

В конце рабочей недели в Украине изменились цены на некоторые популярные овощи и фрукты. Так, зеленый лук на "Столичном рынке" за эту неделю потерял треть цены. Килограмм подешевел на 50 гривен и стоит сейчас 100 гривен. Об этом свидетельствуют данные веб-портала рынка.

Незначительно подешевели в течение недели также молодая кукуруза - с 10 до 9 гривен за штуку, и килограмм редиса - с 30 до 28 гривен.

А вот другие популярные овощи и фрукты в целом подорожали. Желтые помидоры за эту неделю прибавили в стоимости 15 гривен и сейчас стоят 65 гривен за кило. Розовые помидоры тоже подорожали, но не так сильно - с 55 до 60 грн/кг.

Килограмм чеснока добавил 25% к своему ценнику и стоит 100 гривен вместо 80 за килограмм.

Отечественные груши продают по 40 грн/кг, в то время как в начале недели цена на них была на 10 гривен ниже. Хотя и две недели назад их торговали значительно дороже - по 55 грн/кг.

Сливу продают по 30 грн/кг, что на 5 гривен дороже уровня понедельника. А импортный инжирный персик впервые подорожал за две недели, но существенно - со 110 до 130 гривен за кило. Украинский нектарин так же прибавил в цене - до 100 грн/кг. Еще в понедельник он стоил 75 грн/кг.

Такая ягода, как малина, показала наибольшую амплитуду роста. С понедельника ее килограмм подорожал на 60 гривен - со 170 до 230.

Цены на овощи и фрукты в Украине

После месячной стабилизации цены в Украине снова начала дешеветь морковь. За неделю этот овощ подешевел в среднем на 15%. Это связано с тем, что уборочная кампания в стране активно продолжается, соответственно растет и предложение моркови на внутреннем рынке.

А вот тепличные огурцы, наоборот, растут в цене. С прошлой пятницы они прибавили в среднем 19%. Предложение по этому овощу на внутреннем рынке сильно просело, в то время как сезон выращенных в открытом грунте огурцов подходит к концу и их осталось сравнительно немного.

