Комарно: уютный городок на границе двух стран-соседей Украины

Небольшой городок Комарно, расположенный на юге Словакии у границы с Венгрией, довольно мало известен украинцам. Чем он может приятно удивить туристов, читайте на УНИАН.Туризм.

На примере Комарно УНИАН.Туризм расскажет об атмосфере классического провинциального европейского городка, а также его исторические и культурные аспекты. В частности, там можно увидеть древнюю крепость и другие интересные архитектурные памятники, полакомиться вкусной едой и отдохнуть на термальном курорте.

На границе двух столиц

Комарно расположен в живописном месте, где река Ваг впадает в Дунай. С Венгрией его соединяет мост Святой Елизаветы, посередине которого собственно и проходит линия государственной границы. Но здесь нет ни пунктов пропуска, ни полиции – жители словацкого Комарно и венгерского Комарома свободно ходят и ездят друг к другу в гости, на работу или по делам.

Еще одна особенность Комарно – он равноудален от двух европейских столиц, Будапешта и Братиславы, поэтому местные за какой-то час-полтора (в пределах сотни километров в одну и другую сторону) могут легко добраться до крупных аэропортов, торговых центров, туристических изюминок и прочего.

Комарно небольшой по площади, там живут, по разным данным, едва ли 35-38 тысяч человек. Где-то 60% этого населения составляют венгры, почти 35% – словаки, остальные – сербы, немцы, украинцы и даже русины... Здесь одинаково можно услышать венгерский и словацкий языки, причем языкового барьера несмотря на значительное отличие венгерского и словацкого здесь не возникает. Местные говорят, это потому, что в Комарно с детства все слышат два языка, и практически в каждой семье есть представители обоих народов.

В то же время сами жители всячески поддерживают свою культуру и традиции – здесь активно действуют как словацкие, так и венгерские культурные центры, работает единственный на территории Словакии венгерский университет, а надписи на вывесках магазинов и других заведений в подавляющем большинстве двуязычные. Поликультурность создает особый колорит городка, и это чувствуется повсюду.

Один из старейших городов Словакии

Комарно относится к старейшим населенным пунктам Словакии, утверждают официальные источники. Со времени бронзового века здесь жили кельты, позже неподалеку римляне, в раннем Средневековье – авары (кочевники из Центральной и Внутренней Азии), моравско-славянские племена, а за ними на эту территорию прибыли венгры, которые и построили здесь укрепленное место с замком. Комарно активно развивалось по обе стороны Дуная, чему способствовало его расположение на перекрестке важных сухопутных и водных путей. В то же время городок сумел пережить нападения турецкой армии во времена Османской империи и продолжил дальше развиваться.

Однако с середины 18 века барочное Комарно было практически разрушено из-за двух мощных землетрясений, прошедших с разницей в двадцать лет. Впоследствии город пережил многочисленные стихийные бедствия – наводнения, крупные пожары, эпидемии чумы и холеры.

По сути, Комарно начало приобретать современный вид в конце 19 века и в начале 20-го, когда были построены железные мосты через Дунай и Ваг, а также первые железнодорожные пути. Во время Второй мировой войны Комарно несколько раз бомбили, впоследствии его большая часть на левом берегу вошла в состав Чехословакии, а противоположная – в состав Венгрии и получила название Комаром.

После многочисленных перипетий в городе осталось по сути небольшое архитектурное историческое ядро, а вокруг начали развиваться новые современные кварталы. Причем в отдельных районах для того, чтобы добраться из многоэтажки до самого центра, достаточно пройтись пешком минут пять. Местные жители часто говорят, что в городе даже нет необходимости иметь машину – разве что для путешествий и выезда на природу. К слову, в городе очень много деревьев, цветов, газоны выстрижены, везде очень ухожено и чисто.

Что стоит посмотреть в Комарно

Первое место, куда жители Комарно однозначно рекомендуют наведаться – это Двор Европы. Небольшая площадь является хорошо продуманным и спроектированным местом, которое представляет архитектурное разнообразие всей Европы. Именно там любят проводить время местные и гости Комарно.

Как рассказала УНИАН украинка Мария, которая живет здесь с начала полномасштабного вторжения России в Украину, основная идея создания Двора Европы – показать общие корни европейской культуры. Суть архитектурного решения заключается в том, что отдельные здания площади в стилизованной форме представляют архитектурные особенности застройки многих европейских стран и регионов. То есть туристы могут в одном месте увидеть характерные черты архитектуры 36 стран и регионов.

"И если вы побывали в разных европейских государствах, то однозначно уловите эти черты, более того: отдельные здания содержат символы, которые стопроцентно указывают на место их происхождения. К примеру, на крыше венгерского дома расположена корона-символ Венгерской монархии, на которой изогнутый вбок крестик – именно так выглядит известная корона венгерских королей", – отмечает женщина.

Часть дворика сейчас на реконструкции, причем продолжается она уже несколько лет. Но в целом это не портит вид самой площади. Посередине – фонтан, который в жару помогает охладиться. Кстати, летом здесь действительно довольно жарко, поэтому если и гулять по улочкам Комарно, то оптимально – весной или осенью...

Возвращаясь ко Двору Европы, следует отметить, что здесь можно увидеть дома, похожие на те, что есть в Германии, Сан-Марино, Исландии, Гренландии, Шотландии, Норвегии, Бельгии, Италии, Румынии и многих других. На первых этажах зданий расположены парикмахерские, салоны, различные конторы, кафе и даже одна очень интересная крафтовая пивоварня, сувенирные магазинчики, туристическо-информационный центр и тому подобное.

Из Двора Европы можно выйти на одну из центральных площадей имени Генерала Клапки, посередине которой расположен памятник самому военачальнику, лидеру антигабсбургского движения 1848-1849 годов. Вокруг – ресторанчики, кофейни, пансионы. Здесь же заслуживает внимания городская ратуша 1875 года постройки, которую украшает высокая башня с часами, под которыми из окошка в определенное время выезжает скульптурка гусара и звучит мелодия. В центре сквера перед ратушей установлен бронзовый памятник венгерским патриотам.

В нескольких десятках метров от площади Клапки – здание Университета им. Яноша Шее, единственного в Словакии университета с венгерским языком преподавания. Пройдя насквозь через комплекс зданий (здесь и вуз, и городские админздания, и амфитеатр), можно выйти к мосту Св. Елизаветы и... попасть в Венгрию.

Уникальные архитектурные здания

Гостям Комарно стоит обязательно посетить действительно уникальную систему фортификации города. Правда для того, чтобы представить грандиозность этого сооружения, аналогов которому единицы во всем мире, надо использовать дрон или вертолет, потому что система включает аж 45 бастионов и укреплений, которые были в свое время возведены на противоположных берегах рек Дунай и Ваг.

Начали строить фортификационную систему еще в середине 16 века для защиты самого Комарно и расположенного рядом брода и паромной переправы. Контроль над этими объектами позволял господствовать над большой территорией. Так, первой в системе укреплений города появилась противотурецкая крепость в клине устья Вагу и Дуная, затем соорудили линию укреплений для защиты западной части города, а впоследствии – линию сооружений с бастионами, защищавшую город с севера на правом берегу Вага. Также были возведены плацдармы на словацкой и венгерской стороне и две крепости.

В итоге вся система, над которой работали почти три века, могла вместить 200-тысячную армию, она никогда не была разрушена и хорошо сохранилась по сей день. По мнению историков, это сооружение, расположенное на территории двух государств, имеет все предпосылки стать мировым культурным наследием и уже даже внесено в предварительный список объектов ЮНЕСКО.

Внешне увидеть бастионы можно в составе экскурсий, а внутрь попасть возможность есть не всегда из-за аварийного состояния многих элементов и сооружений.

Еще одна изюминка Комарно – большое количество религиозных сооружений, что точно будет интересно историкам и ценителям архитектурных памятников. На маленький по европейским меркам городок здесь два костела – Святого Андрея и Святой Розалии, лютеранская кирха, Кальвинистская церковь, православная Введенская церковь, синагога.

Прежде всего стоит посетить величественный костел Святого Андрея, расположенный практически напротив здания Подунайского музея. Костел имеет интересную историю: сначала на его месте была возведена в 1677-м иезуитская церковь, на башне которой, по преданию, стояла двухметровая железная статуя Святого Андрея, которая в то время была диковинкой. Поскольку Комарно быстро развивалось, вскоре церковь не вмещала всех желающих и власти решили расширять ее. Но эти работы выполняли в спешке и некачественно, поэтому неудивительно, что землетрясение, которое произошло 28 июня 1763 года, превратило храм в руины. Вскоре его отстроили, но на этом беды не закончились: через сто лет в Комарно произошел большой пожар, который уничтожил почти весь город, а сама базилика церкви Святого Андрея горела, по преданию, три дня и так сильно, что в пламени расплавились все семь колоколов. В 1860-м костел приобрел современный вид в стиле позднего барокко с элементами классицизма. Внутри ценители могут увидеть действительно невероятной красоты витражи, самый старый из которых выполнен 125 лет назад! Кстати, в память о большом землетрясении ежедневно в 15:00 звонят колокола костела и таким образом напоминают горожанам об этой катастрофе...

Большинство храмов в Комарно построены в стиле барокко с различными элементами. Каждый храм интересен по-своему и может много рассказать об истории города, среди них и Сербская православная церковь Введения Пресвятой Богородицы, и Реформатская церковь с 1787-1788 годов, которую на время строительства считали вторым по величине храмом такого типа в Венгрии (Комарно тогда входило в состав этого государства), и часовня Святой Анны с больницей, и синагога, которая является одной из немногих в Словакии, которые до сих пор действуют.

Где остановиться и что попробовать в Комарно

Хотя Комарно и небольшой город, однако здесь немало отелей и пансионов. Через популярные платформы для аренды жилья можно найти двухместный номер и за 1400 гривень, дорогой сегмент – от 2500 гривень за ночь и выше.

Что касается еды, то традиционная словацкая кухня простая и очень сытная и сбалансированная, с акцентом на картофель, мясо, сыр и мучные изделия, например, галушки и кнедли (дрожжевое тесто, которое готовят на пару).

Самые известные блюда включают галушки с овечьей брынзой и шкварками, густой капустняк из квашеной капусты и колбасы, сегединский гуляш из свинины и сметаны, а также картофельные блины и печеное свиное колено. Кухня имеет сильное региональное влияние и напоминает соседние венгерскую и австрийскую, что и неудивительно, ведь Словакия граничит именно с этими странами.

Перекусить можно во многих маленьких кафе, разбросанных по всему Комарно. Если захотите пообедать в изысканном месте в центре, то следует посетить ресторан "Клапка", который предлагает бизнес-ланчи по цене примерно 17 евро (здесь стоит попробовать утиную грудку с картофельным пюре и вишневым соусом), а также изысканные блюда вроде молодого поросенка "Порчетта" или кролика на спажке с красным вином.

Если же предпочитаете традиционную кухню, то чрезвычайно атмосферным местом является ресторанчик на берегу Вага "Čárda pri Váhu". Здесь вкусно готовят традиционные словацкие галушки с брынзой и шкварками, супы и тушеную капусту с кнедликами (рекомендуем заказать Jokaiho polievka, Brinzove halušky, Dusená kapusta s knedľami). Кроме замечательных блюд, здесь можно насладиться и красивыми видами, потому что именно в этом месте сходятся две реки.

К слову, еще в Комарно есть одноименный термальный курорт, в котором функционируют два источника с температурой воды 37°. Минеральные воды, которые закачивают из глубины, обладают лечебными свойствами. Также там есть несколько бассейнов, детских горок, пляжи и площадка для пляжного волейбола. Курорт пользуется популярностью и лучше его посещать в будни.

***

Комарно – это спокойный и медленный провинциальный городок, который, несмотря на всю свою сонливость, содержит очень много интересных мест, памятников культуры и сакрального искусства, а еще – многочисленные водные развлечения и фестивали. Здесь однозначно можно с удовольствием провести несколько дней, наслаждаясь красивыми пейзажами и изучая европейскую историю.