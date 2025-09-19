Речь идет о событиях 1978 года.

Королева Елизавета II однажды спряталась за кустами, чтобы избежать встречи с "ужасным" гостем во время неловкого государственного визита, пишет Fox News со ссылкой на эксперта по королевской семье Ричарда Фицуильямса.

По мнению экспертов, ни одно нынешнее мероприятие, даже последний визит президента Дональда Трампа, не сравнится с незабываемой встречей покойного монарха с таким противоречивым гостем.

Речь идет о визите румынского диктатора Николае Чаушеску и его жены Елены в 1978 году. Фицуильямс назвал их визит "одним из самых катастрофических".

"Они были одержимы тем, что в Букингемском дворце установлены подслушивающие устройства, и чувствовали себя в безопасности только в саду. Когда королева Елизавета II увидела их, она, как сообщается, спряталась за кустом, чтобы не разговаривать с ними". Она считала их ужасными", - рассказал эксперт.

Напоминается, что решение пригласить коммунистического диктатора в Букингемский дворец было принято британским правительством.

Как пишет издание, неизвестно, заметил ли Чаушеску королеву, прячущуюся в кустах, но британскому правительству дали понять, что королева не одобряет этот визит.

