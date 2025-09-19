Сегодня, 19 сентября, президент Украины издал указ о создании Офиса военного омбудсмена.

Уполномоченная президента по защите прав военных и членов их семей Ольга Решетилова станет первым в Украине военным омбудсменом.

Об этом президент сказал в вечернем обращении к украинцам. Глава государства поблагодарил народных депутатов за одобрение президентского законопроекта о военном омбудсмене.

"Это о реальной защите прав наших воинов. Закон уже подписан и опубликован. Сегодня я подписал указ, чтобы закон заработал. Указ о создании Офиса военного омбудсмена. Утверждено также положение о работе этой институции. И я назначу Ольгу Решетилову - человека, которого наши воины хорошо знают, первым украинским военным омбудсменом", - сообщил Зеленский.

Как добавил президент, впереди - запуск работы института, и системной работы.

"Важно, чтобы на всех уровнях в Силах обороны Украины было это ощутимо: делаем то, что усиливает армию, делаем и то, что усиливает воинов в нашей армии", - отметил Зеленский.

Военный омбудсмен

Как сообщал УНИАН, Решетилова с декабря 2024 года занимает должность уполномоченного президента по защите прав военнослужащих. Она является известной правозащитницей.

17 сентября 2025 года Верховная Рада приняла закон о военном омбудсмене. Законом определено, что военного омбудсмена должен назначать президент сроком на 5 лет.

