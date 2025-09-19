За 100 дней работы нового командующего СБС Мадяра количество пораженных целей выросло в 8 раз, - отчет

За 100 суток пребывания в должности командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди подразделения Группировки СБС уничтожили в 8 раз больше целей, чем в предыдущий период, и более чем в 4 раза больше личного состава врага. Об этом говорится в публичном отчете Мадяра, опубликованном в его Telegram-канале.

"76 859 единиц уничтоженных/ураженных уникальных вражеских целей силами Группировки СБС за 100 суток (рост +804,7% относительно результата СБС за предыдущие 100 суток 2025 года); 18 501 единиц личного состава врага в течение 100 суток - рост +423,5%. СБС становится явлением, непосредственно влияющим на фронт", - написал Мадяр.

Численность ГСБС сейчас составляет 2,2% от общей численности войска Сил обороны Украины. При этом удельный вес уничтоженных/пораженных целей СБС относительно всех СОУ - более 35% (в августе). А в ближайших планах командующего - чтобы каждая вторая уничтоженная вражеская цель была на счету ГСБС.

"Пока не запущена за 100 суток рекрутинговая компания. Нас станет 5% от общего количества войска СОУ. Тогда мы закроем 100% полосы фронта на всех трех уровнях глубин: оперативном, тактическом и стратегическом. И пересечем отметку 50% общего объема уничтоженных/пораженных вражеских целей. Иначе я сложу полномочия и вернусь в родную бригаду хоть и оператором бани", - подчеркнул Мадяр.

Кроме того, командующий отчитался о ходе реформы СБС. За 100 дней:

введена единая унифицированная система отчетности и электронный журнал боевых действий;

запущено Онлайн-табло результатов СБС "Підрахуйка" в разрезе всех подразделений СБС. Теперь все результаты прозрачны;

создан единый состав критических компонентов для 12 подразделений ГСБС (не включая дроны). Обеспечено 1600+ видов номенклатуры в количестве 1 039 870 шт. не за государственный счет: квадроциклы, пикапы, логистический и грузовой транспорт, фототехника, средства мобильных РЭБ, станки, радиооборудование, старлинки и т.д.

развернуты поставки боеприпасов собственного производства Цукрарни СБС для дронов в количестве более 50 000 единиц. Будет наращено до 120 000 единиц в месяц для удовлетворения 100% потребностей Группировки;

реализуется 12 слоев воздействия СБС на полосу фронта в тактической, оперативной и стратегической глубине;

автоматизировано планирование потребностей в дронах (типы, модели, ТТХ, количество), средствах и боеприпасах. Дрон и боеприпас ждет пилота, а не наоборот.

Как сообщалось, Роберт "Мадяр" Бровди назначен командующим Сил беспилотных систем указом Президента от 3 июня 2025 года.

11 июня 5 подразделений "Линии дронов" и 7 подразделений СБС объединены в Группировку Сил беспилотных систем.