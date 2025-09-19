По словам специалиста, даже в бытовых приборах есть элементы, из которых можно создать оружие.

В российских беспилотниках обнаруживают много деталей западного производства, в основном это неспециализированные чипы. Как говорит авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, с развитием бытовой электроники создать высокотехнологичное оружие теперь проще, чем это было раньше.

По его словам, мир находится перед угрозой, которую нельзя просто игнорировать.

"Самое большое, самое болезненное решение, которое мир должен понять - это то, что с появлением высокотехнологичных решений у нас дома, возможность собрать маленькую ядерную бомбу в домашних условиях стала более доступной", - подчеркнул Храпчинский "Телеграфу".

Видео дня

Известно, что в некоторых смартфонах есть встроенные радары, которые измеряют расстояние до лица при фото. В частности в роботе-пылесосе есть лидары, которые не позволяют ему биться в стену. Отмечается, что такие технологии создаваться для комфорта, однако они могут стать основой для высокоточного вооружения.

Эксперт отметил, что именно из бытовых элементов состоит оружие РФ. То есть даже из микроволновки можно получить то, что будет оружием. Такие же элементы есть в бытовых стиральных машинах, компьютерах, которые россияне используют не по назначению.

"То, что мы видим в российском оружии, состоит из бытовых элементов... Даже компьютер для искусственного интеллекта, который используют россияне, - это обычный компьютер NVIDIA, который стоит до пяти тысяч долларов", - объяснил специалист.

Поэтому, как говорит Храпчинский, необходимы не очередные отчеты о найденных западных чипах в российских БпЛА, а радикальные действия. Из-за чего эксперт предложил простой, но жесткий подход.

"Надо ограничить доступ к любым технологиям, вернуть Россию к болотам, а Корею - к Каменному веку, чтобы они не могли и не планировали делать любое оружие", - добавил эксперт.

В "Телеграфе" напомнили, что похожая система ограничений действовала после Второй мировой войны в отношении Германии, когда ей было запрещено производить те или иные товары.

"Ситуация осложняется тем, что Россия обменивается технологиями со своими партнерами, в частности Северной Кореей. Благодаря РФ, они смогли улучшить свои ракеты", - подчеркнули в материале.

Оружие РФ - последние новости

Ранее в Defense Express заявили, что Россия придумала, как увеличить дальность FPV-дронов. Аналитики считают, что захватчики могли задействовать тяжелый дрон-ретранслятор с катушкой, к которому будут подключать ударные дроны с меньшими катушками.

"Чтобы преодолеть проблему затухания сигнала, необходимо либо использовать более мощные и тяжелые кабели (что не подходит для FPV для которых критически важен вес) и более дорогую аппаратуру, либо размещать ретрансляторы. Поэтому рашисты, чтобы не использовать одноразовые ретрансляторы, которые к тому же неизвестно как разворачивать, придумали сделать многоразовый. Для этого другой FPV-дрон они оборудовали таким ретранслятором сигнала", - пояснили эксперты.

Также аналитики сообщали, что россияне создали новое оружие для противодействия украинским беспилотникам. Речь идет о переносном зенитно-ракетном комплексе, который управляется с помощью FPV-пилотирования.

"Целью проекта изначально было создание недорогого, одновременно эффективного и простого в использовании ПЗРК. Он должен занять нишу между новыми зенитными дронами и старыми не очень экономными средствами. Для этого, в том числе применяется технология 3D-печати и для пусковой, и для боеприпаса в виде миниатюрной твердотопливной ракеты", - отметили в материале.

Вас также могут заинтересовать новости: