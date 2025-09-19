Стало известно состояние крымского санатория 'Судак', который оккупанты передают армии

Россияне уже частично передали санаторий под нужды оккупационной армии.

Под временной российской оккупацией в Крыму продолжают работать некоторые украинские санатории. Среди них легендарный "Судак". Однако, как пишет "Телеграф", оккупанты не вкладывают средств в развитие комплекса, а скорее речь идет об упадке и постепенном разрушении корпусов и инженерных сооружений.

Отмечается, что санаторий находится в оккупации уже более 10 лет, но продолжает работать. В этом летнем сезоне, по данным авторов, сутки пребывания там с питанием стоили почти 1700 грн с человека в стандартном двухместном номере. Отдельно оплачивались оздоровительные процедуры.

Однако российская оккупация нанесла немало вреда "Судаку". Здесь речь идет не только об аппаратах или медицинских установках, которые десятилетиями не менялись, но и о достаточно глобальных вещах.

Среди них проблемы с водоснабжением и замусоренные мусором пляжи, в том числе загрязнение канализационными стоками.

Кроме того, оккупанты запланировали передать санаторий своему Минобороны. А часть корпусов уже адаптировали под нужды российской армии и администрации.

История санатория "Судак"

Он был основан в 1948 году. Сначала как дом отдыха, а затем его переквалифицировали в лечебно-оздоровительное учреждение. "Судак" сразу стал очень популярным. Там построено 7 корпусов на 1100 мест. На территории есть источник минерализованной воды, дендропарк на 17 гектарах, собственный пляж и вся инфраструктура для отдыха.

Как оккупация убивает украинские курорты

Ранее УНИАН писал о безлюдной Бердянской косе, которая когда-то была популярной зоной отдыха. Судя по видео, которое попало в сеть, там все еще сохранились чистые пляжи, относительно безопасное море, но людей нет.

