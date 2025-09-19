В последние годы набрал популярность челлендж на посещение как можно большего количества стран мира. Этот тренд часто критикуют за то, что в таких путешествиях погружение в местную атмосферу приносится в жертву количеству посещенных мест. Но по крайней мере это дает возможность сравнивать разные страны хотя бы на уровне первых впечатлений.
Опытная туристка и тревел-журналистка Кейтлин Розати за свою жизнь посетила 90 стран мира. Причем сделала это соло. На страницах издания Business Insider она назвала 5 мест, которые больше всего пришлись ей по душе:
- Регион Валле-д'Аоста, Италия. Расположенный в северо-западной части страны, регион граничит со Швейцарией и Францией и может похвастаться величественными горными пейзажами, включая знаменитый Монблан. Столицу региона, город Аосту, называют "маленьким Римом Альп".
- Озеро Ванака, Новая Зеландия. Идеально подходит для погружения в природу. Здесь невероятные цветочные поля, а на местных фермах можно попробовать лавандовый мед.
- Колония-дель-Сакраменто, Уругвай. Город полон белых, каменных и пастельных зданий, многие из которых украшены цветами. Вместе они прекрасно контрастируют с мощеными улицами. Исторический центр города является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Каньон Фиш-Ривер, Намибия. Самый большой каньон в Африке и второй по величине в мире. Оценить его величие и красоту можно только собственными глазами.
- Остров Чеджу, Южная Корея. Здесь невероятно прекрасная природа с множеством водопадов. А попав на остров в нужное время года, можно наблюдать невероятно красивое цветение сакуры.
Другие рассказы о туристическом опыте
Как писал УНИАН, австралийская пара решила посетить "лучший пляж в мире" и была удивлена тем, что там обнаружила. Хотя пляж был действительно замечательным, самой большой диковинкой оказался тамошний песок.
Также мы приводили рассказ путешественника, который побывал во всех странах Европы (и в большинстве не один раз) и назвал те, где он чувствовал себя наиболее безопасно.