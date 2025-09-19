В последнее время в Европе все больше аэропортов переходят на новую систему безопасности.

Европейские аэропорты продолжают ослаблять введенные 20 лет назад ограничения на перевозку жидкости в ручной клади. К тренду присоединился аэропорт Дублина, пишет Independent.

Отныне пассажирам, отправляющимся из столицы Ирландии, можно брать с собой в самолет емкости с жидкостями, аэрозолями и гелями объемом до двух литров, а не 100 мл, как раньше. При этом отменено требование паковать емкости с жидкостью в прозрачные пластиковые пакеты.

На такие радикальные послабления администрация аэропорта пошла после установки 30 новых компьютерных томографов для сканирования багажа пассажиров. Новые аппараты способны анализировать молекулярную структуру содержимого багажа пассажира, выявляя любое потенциально опасное вещество.

Вместе с тем Independent отмечает, что послабление касается именно вылетов из аэропорта Дублина. Тогда как на большинстве рейсов, следующих в Дублин из других аэропортов, старые ограничения действуют до сих пор, поскольку большинство европейских аэропортов еще не установили у себя сканеры нового поколения и вынуждены полагаться на жесткие правила перевозки багажа.

Правила перевозки жидкостей в самолете

Как писал УНИАН, этим летом регуляторные органы ЕС объявили о намерении ослабить старые правила перевозки жидкостей в самолетах по мере того, как аэропорты переходят на более совершенные сканеры багажа.

Само же правило, которое ограничивает перевозку жидкостей в ручной клади всего 100 миллилитрами, появилось в 2006 году. Тогда группа террористов планировала пронести на самолет жидкие компоненты взрывчатки и изготовить взрывчатку уже на борту. К счастью, полиция предупредила теракт, но следствием стало ужесточение протоколов безопасности в аэропортах.

