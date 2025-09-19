Эксперты считают, что авторы мультфильмов вдохновились именно этими локациями.

Мультфильмы "Диснея" часто иллюстрируются волшебными местами, которые выглядят слишком невероятно, чтобы быть правдивыми. Однако в мире действительно есть реальные версии этих волшебных деревень, замков и зданий, которые можно посетить. Об этом пишет Daily Mail.

Замок королевы, "Белоснежка и семь гномов"

Замок королевы - это дом Злой королевы и Белоснежки до того, как принцесса покинула его.

В мультфильме 1937 года он выглядит как типичный сказочный замок с белыми башнями и прекрасным окружением. Однако эксперты считают, что автор вдохновился зданием Алькасар в Сеговии, что в Испании.

"Так же, как и Замок Королевы, Алькасар расположен на вершине скалистого ландшафта и имеет такую же волшебную атмосферу с высокими башнями. Более того, Рэйчел Зеглер, которая сыграла Белоснежку в новом римейке 2025 года, исполнила песню "Waiting On A Wish" перед Алькасаром в Сеговии", - отметили в материале.

Райский водопад, "Вперед и вверх"

Мультфильм "Вперед и вверх" рассказывает историю супругов Карла и Элли, которые экономят средства, чтобы посетить Райский водопад, однако им не удается попасть туда вместе, ведь жена умирает.

"Через несколько лет Карлу удается поднять свой дом с помощью воздушных шаров и полететь к Райскому водопаду, чтобы наконец его увидеть", - напомнили в Daily Mail.

Однако поклонники мультфильма могут увидеть Райский водопад собственными глазами, ведь считается, что эта лента была вдохновлена водопадом Анхель в Венесуэле.

"Ледяное сердце"

"Ледяное сердце" является любимым мультфильмом многих людей, поэтому они могут почувствовать его магию в реальной жизни.

Известно, что Арендель является главным местом действия мультфильма и местом рождения Анны и Эльзы.

"Считается, что село вдохновлено городом Гальштат в Австрии, где посетители могут увидеть подобные красочные здания и характерную архитектуру. В то же время, считается, что дворцовая часовня Королевства Арендель основана на церкви Святого Олафа в Норвегии, которая может похвастаться элементами викингского стиля и деревянной резьбой", - добавляют в издании.

Замок Корона, "Рапунцель: Запутанная история"

В этом мультфильме появляется замок Корона, где король Фредерик и королева Арианна живут вместе с Рапунцель.

Этот замок, как считается, был вдохновлен Мон-Сель-Мишелем во Франции.

Деревня принцессы Белль, "Красавица и чудовище"

В этом мультфильме принцесса Белль весело проводит время в вымышленной деревне Вильнев, откуда она родом.

"Считается, что она основана на подобных районах в регионе Эльзас во Франции, где можно найти множество характерных деревень с мощеными улицами и необычными домами", - подчеркнули в Daily Mail.

Портороссо, "Лука"

Портороссо является главным местом действия мультфильма. Эта небольшая деревня находится у моря и известна своими красочными зданиями и фонтаном в центре.

"Режиссер фильма "Лука", Энрико Казароса, родился в Генуе, Италия, портовом городе в регионе Лигурия. Чинкве-Терре - прибрежная местность, расположенная в том же регионе, и считается одним из мест, вдохновивших на создание Портороссо", - считают в материале.

Дворец Султана, "Аладдин"

Дворец Султана является домом Султана, принцессы Жасмин и Аладдина. Это здание имеет большие купольные крыши над башнями и кремово-красный цвет.

Поэтому считается, что дизайн дворца частично базируется на индийском Тадж-Махале, ведь имеет схожие структурные характеристики.

