Косиняк-Камыш заявил, что причиной событий, включая разрушение жилого дома, является российское нападение.

В ночь с 9 на 10 сентября, когда воздушное пространство Польши нарушили российские беспилотники, в Люблинском воеводстве был поврежден жилой дом. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время своего визита в Киев, в четверг, 18 сентября, заявил, что в этом инциденте виновата Россия, пишет PAP.

В публикации говорится, что министра обороны Польши попросили подтвердить информацию, предоставленную министром-координатором специальных служб Томашем Семоняком, о том, что на жилой дом в селе Вырыки-Воля, вероятно, упала ракета, выпущенная польским самолетом.

Отмечается, что Косиняк-Камыш ответил, что причиной событий, которые произошли в ночь с 9 на 10 сентября, включая разрушение дома в Вырыках, является нападение России.

"Детали выясняет прокуратура. Есть несколько гипотез, которые могут быть реальными - каждая из них должна быть проверена. Было бы очень безответственно с моей стороны делать выводы сегодня, потому что в Интернете мы можем прочитать о нескольких различных причинах, по которым это могло произойти, поэтому эти детали должны быть проверены", - отметил польский министр.

Он добавил, что обо всей ситуации, включая все предположения о нарушении польского воздушного пространства россиянами, проинформированы все органы власти, в том числе, и президента Польши.

"Президент информирован обо всем, и об этом его информирует генерал Мацей Клиш, оперативный командующий (видов вооруженных сил, - прим. ред). Столько слов благодарности генералу Клишу, что я не понимаю, откуда такое недоверие к этим запискам, которые он также присылает в Президентский дворец. Такие записки он присылает мне по каждому вопросу, касающемуся Президентского дворца или Бюро национальной безопасности. Я не имею никаких претензий к Генеральному штабу по информированию меня или господина президента", - добавил Косиняк-Камыш.

Накануне, 18 сентября, министр - член Совета министров по делам спецслужб Польши Томаш Семоняк подтвердил, что в дом в селе Вырыки-Воля попала ракета, выпущенная истребителем F-16. Однако, он считает, что в этом инциденте полностью лежит вина на России.

"Все указывает на то, что это была ракета, выпущенная нашим самолетом для защиты Польши, для защиты родины, для защиты наших граждан. И военные заявили, что покроют эти потери", - заявил Семоняк.

Дроновая атака России по Польше

Ранее УНИАН сообщал, что Украина и Польша публично заявили, что вторжение российских дронов было преднамеренным, некоторые европейские страны также соглашаются с этим заявлением. Однако, на публику высокопоставленные военные, представители спецслужб, дипломаты и политики стран НАТО признаются, что все далеко не так однозначно. Неназванный военный чиновник США, работающий в Европе, оценил вероятность преднамеренной атаки как "50 на 50". Еще один неназванный высокопоставленный представитель одной из западных разведок заметил, что схема полета дронов свидетельствует о том, что они сбились с курса и пытались восстановить сигнал GPS после того, как подверглись воздействию украинских систем РЭБ.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться со своим польским коллегой Каролем Навроцким на следующей неделе в Нью-Йорке. Отмечается, что 21-24 сентября лидеры соберутся на Генеральную Ассамблею ООН. Сообщается, что там состоится серия двусторонних и многосторонних встреч в различных форматах. Президент Польши также планирует встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом.

