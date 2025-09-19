В детском доме семейного типа проживают дети из нескольких стран, в том числе украинские беженцы.

В Финляндии неизвестные угрожают персоналу детского дома семейного типа, где проживают украинские дети-беженцы. Все из-за того, что заведение расположено в слишком "роскошном" здании. Об этом пишет Yle.

Как рассказала гендиректор компании Solum, управляющей этим заведением, Лина Пиипари, работники получили в социальных сетях "комментарии, которые можно классифицировать как язык вражды и индивидуальные угрозы".

"Причиной негативной реакции, которая началась в социальных сетях, стало то, что групповые дома считались слишком дорогим роскошным жильем для детей иммигрантов", - пишет Yle.

Отмечается, что "роскошным" жильем детей-мигрантов возмущался даже депутат парламента Йоаким Вигелиус.

По данным Yle, речь идет о коттедже площадью 300 квадратных метров, расположенном на берегу озера в городе Тампере (юго-западная Финляндия). Ранее дом принадлежал известному финскому футболисту, его стоимость оценивается в миллион долларов.

Сейчас коттедж принадлежит коммерческой фирме, у которой его арендует компания Solum. Solum в свою очередь выиграла государственный тендер на предоставление услуг детского дома семейного типа, предложив самую низкую цену среди всех участников тендера.

Сейчас в доме проживают несовершеннолетние иммигранты, прибывшие в Финляндию без опекуна. Им было предоставлено разрешение на проживание или временную защиту. Среди них есть в том числе и дети из Украины.

Лина Пиппари уверяет, что угрозы в адрес работников детдома пока не повлияли на повседневную жизнь детей: они ходят в школу, занимаются спортом и вообще живут относительно нормальной жизнью.

Украинские беженцы за рубежом: последние новости

Как писал УНИАН, на этой неделе в Польше приняли новый закон о социальных выплатах, который предусматривает жесткие ограничения на так называемые детские выплаты украинским беженцам. Теперь помощь на детей от польского государства могут получить только те украинцы, которые официально работают.

Также мы рассказывали, что в Нидерландах правительство выступило с инициативой лишить предоставленного жилья украинских мужчин, которые официально трудоустроены.

