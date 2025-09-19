Awe Dropping: что показала Apple на сентябрьской презентации 2025 года - детали от Алло

9 сентября 2025 года в кампусе Apple Park состоялась долгожданная презентация новых продуктов компании. Тим Кук представил публике линейку инновационных устройств под названием "Awe Dropping", намекая на невероятную прочность новых гаджетов. Особое внимание привлекла ультратонкая модель iPhone Air и расширенные возможности для здоровья в Apple Watch.

iPhone 17 — новое поколение смартфонов

Apple представила четыре модели iPhone 17. Все гаджеты получили чип N1 — первый беспроводной чип Apple для смартфонов с поддержкой Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread.

Базовая версия выделилась значительными улучшениями:

6.3-дюймовый дисплей с ProMotion 120 Гц;

48-мегапиксельную двойную Fusion-камеру;

18-мегапиксельную фронтальную камеру Center Stage;

чип A19 и Ceramic Shield 2 с тройной защитой от царапин.

Телефон доступен в пяти цветах: лавандовый, туманно-голубой, шалфей, белый и черный. Стоимость от $799 за версию 256 ГБ.

iPhone Air — самый тонкий iPhone в истории

Главной сенсацией стал iPhone Air с толщиной всего 5.6 мм и весом 165 грамм. Устройство оснащено:

6.5-дюймовым дисплеем Super Retina XDR с ProMotion;

титановой рамой с керамическим покрытием с обеих сторон;

48-мегапиксельной Fusion-камерой с режимами 1x и 2x;

чипом A19 Pro и до 27 часов воспроизведения видео.

Для iPhone Air представлен бампер толщиной всего 1 мм и новый тонкий MagSafe-аккумулятор, обеспечивающий до 40 часов воспроизведения видео. iPhone Air выпускается в четырех цветах: космический черный, облачно-белый, светло-золотой и небесно-голубой. Цена от $999.

iPhone 17 Pro и Pro Max — профессиональные решения

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получили алюминиевый корпус вместо титанового и новую систему охлаждения. Ключевые особенности:

тройная 48-мегапиксельная Pro Fusion-камера с 8x оптическим зумом;

дисплеи с яркостью до 3000 нит;

запись видео 4K/120fps в Dolby Vision;

чип A19 Pro с улучшенной производительностью;

до 39 часов воспроизведения видео для Pro Max.

Для Pro-моделей выпущены TechWoven чехлы из технической ткани с особым покрытием для лучшего хвата. Телефоны представлены в трех цветах по цене от $1099 за Pro и $1199 за Pro Max.

Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 11 получили важные обновления:

функцию уведомлений о гипертонии;

новую оценку качества сна (Sleep Score);

увеличенное время работы до 24 часов;

чип S10 с поддержкой жестов;

поддержку 5G.

Функция Workout Buddy создает персонализированные мотивационные сообщения во время тренировок, используя технологию Apple Intelligence. Часы доступны в алюминиевом и титановом корпусах по цене от $399.

Apple Watch Ultra 3 и SE 3

Apple Watch Ultra 3 стали первыми часами со встроенной спутниковой связью для экстренных ситуаций и обмена сообщениями. Время работы достигает 72 часов в режиме экономии энергии. Цена составляет $799.

Apple Watch SE 3 также оснастили дисплеем Always-On, датчиком температуры запястья и функцией мониторинга сна. Все это доступно по цене от $249.

AirPods Pro 3

AirPods Pro 3 получили:

активное шумоподавление в 2 раза лучше предыдущего;

мониторинг сердечного ритма во время тренировок;

функцию Live Translation с Apple Intelligence;

защиту IP57 от пыли, пота и воды;

до 8 часов работы с шумоподавлением.

Как и Apple Watch, наушники поддерживают функцию Workout Buddy для мотивации во время тренировок.

Продажи новинок в сети Алло в Украине стартуют 26 сентября с официальной гарантией. Поэтому приготовьтесь к легендарному обновлению.