"Батькивщина" требует от генпрокурора и главы СБУ информировать ВР об основаниях задержания Корбана

Об этом говорится в заявлении партии "Батькивщина", переданном агентству УНИАН.

В документе отмечается, что ВО "Батькивщина" обеспокоено задержанием Корбана.

"Батькивщина" не является политическим партнером партии "УКРОП". Наши взгляды не совпадают в разных вопросах. Кроме того, мы категорически против совмещения бизнеса с политикой. Однако арест главы партии "УКРОП", которая на местных выборах прошла в несколько областных советов, в то время, как до сих пор не наказаны те, кто расстреливал Майдан, кто занимался масштабной коррупцией во времена Януковича, – выглядит как избирательное правосудие и политические преследования",- подчеркнули в "Батькивщине".

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В заявлении сказано, что "по нашей информации, сейчас продолжаются обыски у народных депутатов, которые входят в партию "УКРОП", что является недопустимым и противоречит закону".

"Такие действия против политической силы вызывают в обществе много вопросов, которые пока остаются без ответа", - подчеркнули в партии.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Днепропетровске СБУ задержала Корбана.

Пресс-служба областной организации партии "УКРОП" заявляла об обысках у родителей Корбана, а также руководителей Фонда обороны страны Павла Хазана и Натальи Хазан, а также в общественной приемной народного депутата, члена политсовета "УКРОП" Бориса Филатова.

По словам Филатова, в задержании Корбана принимали участие 8 бойцов спецподразделения "Альфа". Во время задержания они не предоставили никаких документов и не объяснили, на каком основании осуществляют задержание политика и бизнесмена.