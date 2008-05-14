Министр от НУ-НС знает, как снять разночтения коалиционного соглашения

Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК негативно оценивает инициативу БЮТ о подчинении силовых структур Кабинету Министров.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение И.ВАСЮНИК высказал сегодня журналистам в Кабинете Министров.

«Я негативно отношусь к этому, но это должно стать предметом переговоров в рамках рабочей группы», - сказал И.ВАСЮНИК.

При этом вице-премьер подчеркнул, что к переговорам в рамках рабочей группы необходимо приступать без каких-либо предварительных условий, взаимных обвинений и поисков виноватых в создании кризиса в деятельности парламентской коалиции.

«Единой нормативной базой для проведения переговоров является коалиционное соглашение, которое обсуждалось и писалось месяцами. Я не утверждаю, что его нельзя изменять, но все это опять-таки – за столом переговоров», - добавил он.

По мнению И.ВАСЮНИКА, в первую очередь необходимо снять разночтения коалиционного соглашения. «Только при этих условиях мы сможем определить повестку дня рабочей группы», - считает вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, сегодня вице-премьер-министр И.ВАСЮНИК от имени министров, представляющих в правительстве блок НУ-НС, предложил сформировать переговорную группу из депутатов коалиции и членов правительства для разработки предложений по выходу из кризиса.

И.ВАСЮНИК предложил недельный план действий для урегулирования кризиса.