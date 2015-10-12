Порошенко предупредил, что шантаж боевиков по выборам может обернуться новыми санкциями для Москвы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал сегодня на встрече с делегацией Конгресса США в составе сенаторов Джин Шахин, Ричарда Дурбина и Элизабет Уоррен.

Глава государства выразил благодарность сенаторам за последовательную поддержку Украины в деле оказания важной помощи по противодействию российской агрессии и преодолению экономических вызовов.

Президент проинформировал американскую сторону о ситуации на Донбассе, в частности, о прекращении огня и достижении договоренностей относительно отмены псевдовыборов. Однако, подчеркнул Порошенко, к сожалению, нет других положительных сигналов и результатов, в частности, относительно обеспечения полного доступа инспекторов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и освобождения заложников и незаконно заключенных, включая летчицу Надежду Савченко и режиссера Олега Сенцова.

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Он также осудил новые планы главарей так называемого руководства «ДНР»/«ЛНР» о проведении местных псевдовыборов в 2016 году.

По словам президента, дата местных выборов будет определена после принятия Верховной Радой Украины соответствующего закона на основе украинского законодательства и с учетом стандартов ОБСЕ/БДИПЧ.

«Очередные фантазии и шантаж боевиков могут обернуться новыми санкциями для Москвы», - предупредил глава государства.

В связи с этим Порошенко призвал США совместно с партнерами в Европе приложить все усилия для обеспечения четкого и неукоснительного выполнения Минских договоренностей Россией и боевиками.

«Кремль должен понять, что за нарушение Минских договоренностей и режима прекращения огня придется заплатить еще большую цену. Трансатлантическая солидарность и реакция должны быть эффективными», – подчеркнул Порошенко.

Сенаторы приветствовали последние шаги по деэскалации ситуации в Донбассе, прежде всего, достижение режима прекращения огня и постепенное отведение вооружений от линии разграничения, и выразили надежду на полное выполнение всех договоренностей российской стороной.

Порошенко обсудил с сенаторами возможности активизации украинско-американского сотрудничества в вопросах усиления обороноспособности Украины, стабилизации экономической ситуации в стране, а также внедрения внутренних реформ, в том числе в рамках реализации стратегии борьбы с коррупцией.

Президент проинформировал о реализации реформ, в частности, реформировании прокуратуры и судебной системы. Сенаторы подчеркнули важность того, что люди должны ощутить первые результаты реформ и демократических преобразований.