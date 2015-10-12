Генсек ОБСЕ заявил об "осторожном оптимизме" по выполнению Минских соглашений

Об этом он заявил в интервью газете "Коммерсант".

"Должен сказать, что я испытываю осторожный оптимизм. С 1 сентября соглашение о прекращении огня в значительной степени соблюдается. Мы наблюдали ограниченное количество нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях", - отметил Заньер.

При этом он подчеркнул, что выполнение минских договоренностей – непростой и долгий процесс.

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На вопрос о том, является ли неизбежным продление минских соглашений после окончания 2015 года, Заньер ответил: "Учитывая последние события и необходимость организации выборов в некоторых районах Донецкой и Луганской областей в соответствии с законодательством Украины, будет непросто уложиться в согласованный в Минске график".

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 2 октября после встречи лидеров стран «нормандского формата» в Париже заявил, что украинская сторона с 3 октября начнет отвод техники и вооружения калибром до 100 мм от линии разграничения на Донбассе.

По словам президента, отвода легкого вооружения продлится 41 день. Определена этапность отвода, а также этапы промежуточной проверки, чтобы обеспечить полное выполнение этого пункта. «Речь идет не только об артиллерии калибра менее 100 мм, но и о танках и минометах. Это то, от чего несут большие потери и будет способствовать обеспечению стабилизации ситуации и четкому соблюдению режима прекращения огня», - подчеркнул Порошенко.