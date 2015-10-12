Главарь боевиков "ЛНР" определился с датой "местных выборов"

Об этом сообщает один из ресурсов сепаратистов.

"Перенести день проведения первых выборов местных глав и территорий, на которых они проводятся,… с 1 ноября 2015 года на 21 февраля 2016 года", - говорится в указе главаря боевиков.

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Напомним, ранее главарь боевиков самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко подписал "указ" о переносе псевдовыборов на 20 апреля 2016 года.

Напомним, 2 октября в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ по ситуации на Донбассе.

Порошенко по его итогам заявил, в частности, участники отметили недопустимость проведения псевдовыборов 18 октября и 1 ноября на Донбассе и достигли договоренностей, что такие выборы должны проходить исключительно по украинским законам.

В свою очередь президент Франции Франсуа Олланд заявил: во время переговоров стороны договорились, что для проведения выборов в так называемых "ДНР" и "ЛНР" "будет принят отдельный закон".



