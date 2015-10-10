С начала российской агрессии СБУ задокументировала участие в конфликте 56 россиян
13:14, 10 октября 2015Политика
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С начала российской агрессии в отношении Украины Служба безопасности Украины задокументировала участие в конфликте 56 россиян.
СБУ задокументировала участие в конфликте 56 россиян / informnapalm.org
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил председатель СБУ Василий Грицак в селе Пятихатки Киевской области на базе центра подготовки СБУ.
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«На сегодняшний день нами задокументирована участие 56 россиян в конфликте на Донбассе», - сказал Грицак.
При этом он отметил, что по имеющейся достоверной информации, в Российской Федерации осужденных граждан освобождают из мест отбывания наказания, если они соглашаются вступать в ряды террористических группировок «ДНР» и «ЛНР».
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