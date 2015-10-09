Аваков: Экс-главе ГСЧС предъявили обвинения по четырем эпизодам, пятый - в расследовании

Обвинения, выдвинутые экс-начальнику Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергею Бочковскому и его заместителю Василию Стоецкому по нескольким эпизодам, должны закончиться обвинительным приговором.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве после церемонии вручения полицейским патрульной службы столицы офицерских погон заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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“Следствие сделало свою работу, обвинение предъявлено по 4 эпизодам, пятый эпизод еще в расследовании, однако 4 эпизода мы передали для того, чтобы адвокаты ознакомились (с материалами), и дело рассматривал суд. Как быстро суд рассмотрит - я желаю, чтобы это случилось как можно быстрее. Мы видим там несколько эпизодов, которые, на наш взгляд, должны закончиться обвинительным приговором”, - сказал Аваков.

Как сообщал УНИАН, двух высокопоставленных чиновников ГСЧС задержали 25 марта на заседании Кабинета министров.

На этом заседании правительства Аваков заявлял, что Бочковского и Стоецкого задержали по подозрению в реализации коррупционной схемы в рамках госзакупок.

В марте Печерский райсуд Киева избрал Бочковскому и Стоецкому меру пресечения свободы в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

После выплаты залога оба вышли из СИЗО.

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8 октября Главным следственным управлением МВД Украины завершено досудебное расследование по уголовному производству в отношении Бочковского. Ему инкриминируют вымогательство неправомерной выгоды лицом, занимающим особо ответственное положение, у четырех лиц, и совершение служебных подделок. Также Бочковскому инкриминируют злоупотребление властью с целью предоставления неправомерной выгоды лицу. Кроме того, следователи проводили досудебное расследование по уголовному производству о подозрении заместителя председателя ГСЧС Стоецкого в совершении вымогательства у двух лиц неправомерной выгоды лицом, занимающим особо ответственное положение, и в злоупотреблении властью с целью предоставления неправомерной выгоды лицу

Действия обоих экс-чиновников нанесли государству ущерб на сумму более 6,6 млн грн.