Поджог дома Стармера: полиция задержала 21-летнего мужчину

Сейчас следователи проверяют причастность задержанного к трем эпизодам поджога имущества.

Полиция Лондона арестовала 21-летнего мужчину в связи с подозрением в организации трех поджогов, включая нападение на дом Кира Стармера, премьер-министра Великобритании, пишет The Telegraph.

Подозреваемого задержали во вторник утром по подозрению в поджоге с целью создания угрозы жизни. Он находится под стражей.

Арест касается трех отдельных инцидентов:

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пожар в Тафнелл-парке (12 мая) - нападение на дом семьи Кира Стармера, который сейчас сдается в аренду. Пострадавших нет, но вход в дом был поврежден. По словам очевидцев, был слышен громкий взрыв, который мог быть следствием использования зажигательной бомбы;

поджог автомобиля на той же улице (8 мая) - сгорело припаркованное транспортное средство;

пожар возле дома в Ислингтоне (11 мая) - по данным полиции, речь идет об объекте, которым Стармер владел в 1990-х годах.

Все три инцидента рассматриваются как подозрительные, и полиция выясняет, связаны ли они между собой.

"В понедельник, 12 мая, в 1:35 ночи полиция получила извещение от Лондонской пожарной бригады о пожаре в жилом доме по адресу NW5. На место происшествия прибыли офицеры. Вход в дом поврежден. Никто не пострадал", - сообщил представитель лондонской полиции.

Расследование возглавляет Контртеррористическое командование Лондона. Причиной привлечения подразделения стала публичность лица, с которым связано одно из помещений, а также потенциальные мотивы нападений. Пока что мотивы подозреваемого не разглашаются.

"В качестве меры пресечения и из-за того, что этот объект ранее был связан с известным публичным лицом, офицеры Контртеррористического командования полиции Лондона возглавляют расследование этого пожара. Продолжается расследование, чтобы установить его причину", - добавили в полиции.

Поджог дома Стармера

Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на 12 мая в доме премьер-министра Великобритании Кира Стармера в северном Лондоне произошел пожар. Инцидент расследует контртеррористическая полиция.

Отмечается, что Стармер и его жена в 2004 году заплатили за свой трехэтажный дом 650 тысяч фунтов стерлингов. Он расположен рядом с домом министра энергетики Эда Милибенда и известного актера Бенедикта Камбербэтча. Летом прошлого года семья переехала на Даунинг-стрит.

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