В Киеве уже довольно долго продолжается холодная погода и, к сожалению, погодная ситуация не изменится к лучшему. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
По данным синоптиков, в течение 13-17 мая погоду на Киевщине и в Киеве будет продолжать формировать холодная воздушная масса с северных широт.
Ожидается переменная облачность, а ночью при прояснениях минимальная температура не будет превышать +2°...+8°. Днем температура будет максимально повышаться до +10°...+18°.
Атмосферное давление в ближайшие дни будет испытывать незначительные колебания, время от времени это будет обусловливать небольшие, а 16 мая умеренные дожди.
Погода в Киеве сегодня - прогноз на 13 мая
По данным Укргидрометцентра, 13 мая на Киевщине ожидается переменная облачность. Днем пройдет небольшой дождь
Ветер ожидается северо-западный, 5-10 м/с. По области столбики термометров покажут +10°...+15°, а в столице воздух максимально прогреется до +13°...+15°.
По состоянию на 10:40, как и прогнозируется, в столице уже прошел град, а затем начался дождь.
В Украине сегодня также ожидается переменная облачность. Днем небольшие дожди.
В западных и Винницкой областях воздух прогреется до +10°...+15°. На юге и востоке страны ночью будет немного теплее, +13°...+18°.
На высокогорье Карпат ожидается небольшой дождь, а температура максимально повысится до +5°...+10°.