Атмосферное давление будет колебаться, за счет чего в столице периодически будет идти дождь.

В Киеве уже довольно долго продолжается холодная погода и, к сожалению, погодная ситуация не изменится к лучшему. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, в течение 13-17 мая погоду на Киевщине и в Киеве будет продолжать формировать холодная воздушная масса с северных широт.

Ожидается переменная облачность, а ночью при прояснениях минимальная температура не будет превышать +2°...+8°. Днем температура будет максимально повышаться до +10°...+18°.

Атмосферное давление в ближайшие дни будет испытывать незначительные колебания, время от времени это будет обусловливать небольшие, а 16 мая умеренные дожди.

Погода в Киеве сегодня - прогноз на 13 мая

По данным Укргидрометцентра, 13 мая на Киевщине ожидается переменная облачность. Днем пройдет небольшой дождь

Ветер ожидается северо-западный, 5-10 м/с. По области столбики термометров покажут +10°...+15°, а в столице воздух максимально прогреется до +13°...+15°.

По состоянию на 10:40, как и прогнозируется, в столице уже прошел град, а затем начался дождь.

В Украине сегодня также ожидается переменная облачность. Днем небольшие дожди.

В западных и Винницкой областях воздух прогреется до +10°...+15°. На юге и востоке страны ночью будет немного теплее, +13°...+18°.

На высокогорье Карпат ожидается небольшой дождь, а температура максимально повысится до +5°...+10°.

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