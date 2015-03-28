Суд избрал экс-главе ГСЧС Бочковскому арест с правом залога более миллиона гривень

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-главе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергею Бочковскому в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 1 млн 184 тыс. гривень, после внесения которой его немедленно должны освободить из-под стражи.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня объявил судья Печерского районного суда Киева Иван Козлов.

"Следственный судья считает необходимым применить к подозреваемому Бочковского меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время, применить к подозреваемому внесения денежного залога в сумме эквивалентной тремстам уровням минимальной заработной платы, то есть 1 млн 184 тыс. гривень", - говорится в постановлении.

Кроме того, на Бочковского возлагаются дополнительные обязанности прибывать в органы досудебного следствия по вызову, а не отлучаться с места жительства, а также предоставить документы, которые дают возможность выехать за пределы Украины.

Читайте такжеТрое глав ГосЧС в областях подтвердили факт вымогательства - АваковПостановление может быть обжаловано в течение 5 суток.

Как сообщал УНИАН, Бочковскому и его заместителю Василию Стоецкий инкриминируют организацию преступных схем закупки горючего у частных компаний по завышенным ценам. Их задержали 25 марта на заседании Кабинета министров.

Следствие просило суд избрать им меру пресечения в виде ареста.