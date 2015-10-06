Порошенко: Депутатская и судейская неприкосновенность тормозят борьбу с коррупцией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Антикоррупционного совета.

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“Отдельно я хотел бы сказать относительно того, что и судей, в конце концов, начали привлекать к ответственности. Начала работать высшая комиссия судей, Высший совет юстиции, который сегодня позволяет снимать неприкосновенность, привлекать судей к ответственности. Хотя если бы Верховная Рада проголосовала мои предложения, которые уже были поддержаны Конституционным судом, включены в повестку дня, о снятии депутатской неприкосновенности и неприкосновенности судей, то эта работа была бы гораздо эффективнее”, - подчеркнул президент.