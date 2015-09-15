Порошенко ждет, что Рада поддержит отмену неприкосновенности депутатов и судей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время общения с первыми детективами Национального антикоррупционного бюро, которые сегодня принесли присягу государственного служащего.

«Я думаю, что на этой сессии в первом чтении эти изменения в Конституцию должны быть проголосованы», - сказал Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 19 июня Конституционный Суд обнародовал заключение о признании конституционным законопроекта о внесении изменений в Основной Закон относительно неприкосновенности народных депутатов и судей.

Законопроектом предусматривается исключить из Конституции части 1 и 3 статьи 80. Речь идет о положении, которым определено, что народным депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность, а также положение, в соответствии с которым народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

Также предлагаются изменения в часть 3 статьи 126, согласно которым судья не может быть без согласия Высшего совета юстиции задержан и к нему не может быть применена мера пресечения в виде содержания под стражей до вынесения обвинительного приговора судом, за исключением задержания при совершении или непосредственно после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни и здоровья лица.

Статья 129 после части 1 дополняется новой частью, в соответствии с которой привлечение судей к юридической ответственности осуществляется на общих основаниях. Судьи не могут быть привлечены к юридической ответственности за деяния, совершенные в связи с осуществлением правосудия, кроме случаев принятия заведомо неправосудного судебного решения, нарушения присяги судьи или совершения дисциплинарного правонарушения.

14 июля ВР поддержала предложение о рассмотрении законопроекта в первом чтении после 25 августа. Установлен был срок для подачи предложений и поправок в законопроект - до 15 августа, проработки их комитетами ВР по вопросам регламента, бюджета, противодействия коррупции и евроинтеграции - до 25 августа.

Комитет ВР по вопросам правовой политики эти предложения должен проработать после получения соответствующих заключений комитетов, после чего предоставить соответствующие документы народным депутатам.

26 августа председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич заявил, что депутаты так и не предоставили свои предложения к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов и судей.