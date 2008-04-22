Путин попросил Ющенко о телефонном разговоре

Ющенко заявляет, что его сегодняшний телефонный разговор с Путиным состоится по инициативе российской стороны

Львов. 22 апреля. УНИАН. Сегодняшний телефонный разговор Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА состоится по инициативе российской стороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил В.ЮЩЕНКО сегодня во Львове на пресс-конференции.

В.ЮЩЕНКО не назвал темы разговора, заметив, что они с В.ПУТИНЫМ никогда "не ставят задачи ограничиться в рамках конкретной темы".

«У нас обычно длинные разговоры, которые касаются самого наболевшего», - сказал Президент Украины.

В.ЮЩЕНКО отметил, что он высоко ценит уровень своих отношений с Президентом России. «Я хочу сказать, что в диалоге на самом высоком уровне я никогда не чувствовал дискомфорта. Никогда», - сказал В.ЮЩЕНКО.

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