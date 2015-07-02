Порошенко подписал закон об учреждении учебных заведений религиозными организациями

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, согласно закону, религиозные организации, которые зарегистрированы в установленном законодательством порядке, могут быть учредителями (собственниками) высших, профессионально-технических, общеобразовательных и дошкольных учебных заведений.

Читайте такжеУкраинцы среди лидеров церквей больше всего доверяют Патриарху Филарету и Папе Римскому - опросИзменения также касаются и внешкольных учебных заведений, в которых допускается деятельность религиозных организаций при условии, что они являются учредителями такого дошкольного учебного заведения.

Закон обеспечивает конституционное право верующих родителей или лиц, их заменяющих, на воспитание детей согласно своим собственным религиозным убеждениям.