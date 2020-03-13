Брифинг по итогам заседания СНБО относительно борьбы с коронавирусом

Совбезом рассмотрен вопрос закрытия пунктов пропуска на границе.

Брифинг секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова и главного санврача Виктора Ляшко по итогам заседания СНБО. Оно было посвящено вопросу закрытия границ и прекращения авиасообщения с рядом стран.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшнем заседании СНБО будет рассмотрен вопрос закрытия границ и прекращения авиасообщения с рядом стран. Впоследствии стало известно, что Кабинет министров Украины принял решение о временном закрытии и прекращении пешеходного сообщения в некоторых пунктах пропуска через государственную границу и пунктах контроля.