Кабмин закрыл некоторые пункты пропуска через украинскую границу

На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности Украины будет рассмотрен вопрос закрытия границ и прекращения авиасообщения с рядом стран.

Кабинет министров Украины принял решение о временном закрытии и прекращении пешеходного сообщения в некоторых пунктах пропуска через государственную границу и пунктах контроля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее предложение внес министр внутренних дел Арсен Аваков во время выездного внеочередного заседания Кабинета министров по реформированию системы градостроительства Украины.

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По его словам, есть перечень этих пунктов пропуска, и предлагается его доработать после заседания Совета национальной безопасности и обороны.

В то же время, для граждан Украины и тех, кто имеет вид на жительство, въезд будет разрешен.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшнем заседании СНБО будет рассмотрен вопрос закрытия границ и прекращения авиасообщения с рядом стран.