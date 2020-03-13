цей матеріал доступний українською

Кабмин закрыл некоторые пункты пропуска через украинскую границу

12:08, 13 марта 2020
Политика
837 0
Кабмин принял решение о временном закрытии некоторых пунктов пропуска через границу / фото УНИАН

Кабинет министров Украины принял решение о временном закрытии и прекращении пешеходного сообщения в некоторых пунктах пропуска через государственную границу и пунктах контроля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее предложение внес министр внутренних дел Арсен Аваков во время выездного внеочередного заседания Кабинета министров по реформированию системы градостроительства Украины.

Читайте такжеТуризм в условиях коронавируса: есть ли шансы на отпуск в обозримом будущем

По его словам, есть перечень этих пунктов пропуска, и предлагается его доработать после заседания Совета национальной безопасности и обороны.

В то же время, для граждан Украины и тех, кто имеет вид на жительство, въезд будет разрешен.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшнем заседании СНБО будет рассмотрен вопрос закрытия границ и прекращения авиасообщения с рядом стран.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter