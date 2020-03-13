СНБО рассмотрит вопрос закрытия границ и прекращения авиасообщения с рядом стран

Также будет обсуждаться обеспечение необходимыми средствами больниц и аптек.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности (СНБО) будут рассмотрены вопросы закрытия границ и прекращения авиасообщения с рядом стран.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время выездного внеочередного заседания Кабинета министров по реформированию системы градостроительства.

«После заседания правительства состоится заседание СНБО, где будет обсуждаться и внедрен план мероприятий со стороны государства. Вопрос коронавируса - вопрос очень актуальный... это самый важный сейчас вопрос, вопрос безопасности нашей страны и безопасности наших людей», - заявил Зеленский.

«Мы обсудим вопрос закрытия границ и вопросы (прекращения - УНИАН) авиасообщения с рядом стран», - добавил глава государства.

Также, по словам президента, будет обсуждаться обеспечение необходимыми средствами больниц и аптек, «речь и о масках и о экспресс-тестах».